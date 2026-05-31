domingo 31 de mayo de 2026
31 de mayo de 2026 - 13:07

La selección de Scaloni partió hacia el Mundial: la ilusión levanta vuelo

En busca de una nueva Copa, la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni viajó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por Agencia DIB
Sonrisas de selección en el al avión que viajó a Estados Unidos a buscar más gloria.

Sonrisas de selección en el al avión que viajó a Estados Unidos a buscar más gloria.

El avión más argentino del mundo.

"El avión más argentino del mundo".

Enzo Fernández fue elegido el Mejor Juvenil en Qatar 2022.

Enzo Fernández fue elegido el Mejor Juvenil en Qatar 2022.

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El goleador Julián Álvarez.

El goleador Julián Álvarez.

En la madrugada del domingo, despegó desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Estados Unidos el Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas bautizado como “El Avión Más Argentino del Mundo”. A bordo viajan 18 de los 26 jugadores de la selección elegidos por el DT Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026.

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El vuelo trasladó a 18 futbolistas del plantel que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, con una nómina que combina a referentes históricos con jóvenes que vivirán su primera experiencia mundialista. Kansas City funcionará como base operativa de la selección.

Los 18 pasajeros que van por la “cuarta” Copa del Mudo

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Los defensores Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Valentín Barco; los mediocampistas Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nico Paz; y los delanteros Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz (el único que no nació en Argentina, sino en Tenerife, España).

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Enzo Fernández fue elegido el Mejor Juvenil en Qatar 2022.

Enzo Fernández fue elegido el Mejor Juvenil en Qatar 2022.

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El goleador Julián Álvarez.

El goleador Julián Álvarez.

En Kansas, donde estará la concentración argentina, se suman los otros ocho futbolistas: Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Juan Musso y Facundo Medina.

El resto de la delegación

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"El avión más argentino del mundo".

También viajaron dos “reservas de emergencia”: Agustín Giay (Palmeiras) y Nicolás Capaldo (Hamburgo). más los sparrings para los entrenamientos -seis jugadores del fútbol local-: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez Sarsfield).

Completan la delegación el cuerpo técnico encabezado por Scaloni: Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala (ayudantes de campo); Martín Tocalli (entrenador de arqueros); Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (analista de video).

Fuente: Agencia DIB

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