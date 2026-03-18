Mar del Plata: Textilana anunció la "reincorporación" de los trabajadores suspendidos pero sin dar detalles

La empresa marplatense Textilana , fabricante de los emblemáticos pulóveres Mauro Sergio , anunció que el 1º de abril comenzará a reincorporar a los trabajadores suspendidos en noviembre del año pasado. De todos modos la firma no dio detalles de cómo afrontará el proceso , por lo que continúa la incertidumbre sobre las condiciones laborales: los empleados no saben si volverán a cobrar el 100% de su sueldo -actualmente están en el 78%- y si los alcanzará algún punto de la reforma laboral .

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Según destacó La Capital , desde noviembre del año pasado 175 trabajadores cobran el 78% de su salario y se hallan bajo una suspensión que rige hasta el 31 de marzo inclusive. Según informó la empresa en su momento, esta medida se tomó por “sobrestock, problemas financieros y falta de ventas” . Hace algunas semanas, además, se había anunciado una extensión de la suspensión hasta el mes de junio .

Pero en los últimos días Textilana envió a los delegados gremiales un comunicado en el que anunciaba la reincorporación de los 175 trabajadores. “Se le hace saber que con fecha 23 de marzo de 2026 esta empresa comunicará oportunamente la modalidad y condiciones de la reincorporación del personal , prevista a partir del día 1 de abril de 2026, una vez finalizado el período de suspensión mencionado”, indicó la comunicación.

Según Mauro Galván , delegado del personal textil, “ no sabemos en qué condiciones volveremos a trabajar . Ellos (por los responsables de la empresa) no informaron nada al respecto y tampoco se comunicaron con nosotros o conmigo”.

“La duda es si volvemos con normalidad, es decir, como antes de la suspensión. O si vendrán con algo nuevo. Ninguno de nosotros está informado”, subrayó Galván en declaraciones a Canal 8 de Mar del Plata.

En tanto, Galván también habló con La Capital y reveló que solo pudo hablar con el abogado de la empresa: “Su respuesta fue ‘no va a pasar nada, quedate tranquilo, puede haber alguna que otra sorpresa pero todavía nos estamos organizando'”.

La mayor inquietud de los empleados es saber si con el retorno de las actividades volverán a cobrar el 100% de su salario, y si dentro de las nuevas condiciones se incorporarán medidas de la reforma laboral. “Están cerrados, vuelven a la misma estrategia de siempre, que es el silencio, pero los trabajadores estamos en una situación que es de total incertidumbre”, explicó Galván.

En tanto, el delegado destacó que desde el sindicato tampoco le dan una respuesta clara. “Nos dicen que no nos pueden brindar información”, expresó.

Fuente: Agencia DIB