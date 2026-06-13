A abrigarse bien: el fin de semana largo llega con frío polar en gran parte de Argentina

Un potente frente de aire frío avanzará este sábado sobre Argentina y provocará un marcado descenso de las temperaturas, lluvias y fuertes vientos en distintas regiones. Según los pronósticos, el ingreso de aire de origen antártico dará paso a al menos 72 horas de frío intenso , con heladas generalizadas en el centro del país y abundantes nevadas en zonas cordilleranas de Cuyo y la Patagonia.

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La jornada del sábado marcará el inicio del cambio. Las lluvias comenzarán en el sudoeste bonaerense y La Pampa, mientras que el viento rotará al sur y hará caer los registros térmicos de manera abrupta. En la Patagonia se esperan las condiciones más extremas, con mínimas de hasta -8 °C en localidades como Esquel y acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 60 centímetros en sectores de montaña, de acuerdo con los especialistas de Meteored.

El domingo y el lunes feriado predominará el cielo despejado, pero el frío seguirá siendo protagonista. En el Área Metropolitana de Buenos Aires las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 °C y 3 °C , mientras que en amplias zonas de la región pampeana y Cuyo se registrarán heladas con valores bajo cero. Las máximas, en tanto, difícilmente superarán los 10 a 14 grados.

Mejora el martes

La situación comenzará a mejorar gradualmente desde el martes, con un lento ascenso de las temperaturas. Hacia el jueves, las máximas volverían a ubicarse entre 14 y 19 °C en el centro del país, mientras que el norte argentino recuperará rápidamente marcas superiores a los 20 °C.

En las zonas cordilleranas, las nevadas previstas podrían generar complicaciones en algunos pasos fronterizos, mientras que la Costa Atlántica bonaerense enfrentará un sábado especialmente ventoso. Los especialistas recomiendan extremar las precauciones y prepararse para uno de los ingresos de aire polar más intensos de las últimas semanas.

Fuente: Agencia DIB