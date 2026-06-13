sábado 13 de junio de 2026
13 de junio de 2026 - 08:44

A abrigarse bien: el fin de semana largo llega con frío polar en gran parte de Argentina

Un frente frío que avanza desde la Patagonia provoca un brusco descenso térmico. Se esperan mínimas bajo cero en el centro del país y abundantes nevadas en sectores de montaña.

Por Agencia DIB
Llegan tres días de mucho frío.&nbsp;

Llegan tres días de mucho frío. 

Un potente frente de aire frío avanzará este sábado sobre Argentina y provocará un marcado descenso de las temperaturas, lluvias y fuertes vientos en distintas regiones. Según los pronósticos, el ingreso de aire de origen antártico dará paso a al menos 72 horas de frío intenso, con heladas generalizadas en el centro del país y abundantes nevadas en zonas cordilleranas de Cuyo y la Patagonia.

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La jornada del sábado marcará el inicio del cambio. Las lluvias comenzarán en el sudoeste bonaerense y La Pampa, mientras que el viento rotará al sur y hará caer los registros térmicos de manera abrupta. En la Patagonia se esperan las condiciones más extremas, con mínimas de hasta -8 °C en localidades como Esquel y acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 60 centímetros en sectores de montaña, de acuerdo con los especialistas de Meteored.

frio-meteored

El domingo y el lunes feriado predominará el cielo despejado, pero el frío seguirá siendo protagonista. En el Área Metropolitana de Buenos Aires las temperaturas mínimas oscilarán entre -1 °C y 3 °C, mientras que en amplias zonas de la región pampeana y Cuyo se registrarán heladas con valores bajo cero. Las máximas, en tanto, difícilmente superarán los 10 a 14 grados.

Mejora el martes

La situación comenzará a mejorar gradualmente desde el martes, con un lento ascenso de las temperaturas. Hacia el jueves, las máximas volverían a ubicarse entre 14 y 19 °C en el centro del país, mientras que el norte argentino recuperará rápidamente marcas superiores a los 20 °C.

En las zonas cordilleranas, las nevadas previstas podrían generar complicaciones en algunos pasos fronterizos, mientras que la Costa Atlántica bonaerense enfrentará un sábado especialmente ventoso. Los especialistas recomiendan extremar las precauciones y prepararse para uno de los ingresos de aire polar más intensos de las últimas semanas.

Fuente: Agencia DIB

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