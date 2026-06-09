martes 09 de junio de 2026
9 de junio de 2026 - 18:04

Mar del Plata: el rugbier que empujó a un joven al que luego atropelló un auto pidió disculpas

A través de un audio de WhatsApp, el agresor dijo estar "completamente arrepentido" del episodio ocurrido en Playa Grande.

Por Agencia DIB
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En un entredicho ocurrido en plena calle en Mar del Plata, un muchacho empujó a otro y, al trastabillar, fue atropellado por un auto que justo pasaba. En las últimas horas, se conoció que el rugbier Matías Fay, autor de la agresión, le envió un mensaje a Valentín Lastra, el joven de 22 años que fue embestido por un vehículo, pidiéndole disculpas.

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A través de un audio de WhatsApp, Fay se retractó por el episodio del domingo a la madrugada en Playa Grande. “¿Qué haces, Valen? Primero que nada, quiero que sepas que estoy completamente arrepentido de lo que pasó ayer. Nunca me imaginé que podía llegar a pasar algo así. Te pido disculpas”, expresó.

La causa por el hecho registrado el domingo a la madrugada en Playa Grande recayó en la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales. A partir de la resolución de la Fiscalía General, la investigación será encabezada por el fiscal Paulo Cubas y la ayudante fiscal Carolina Castañeda.

De forma preliminar, ya que puede cambiar en cualquier momento de la instrucción, la causa fue calificada como lesiones leves dolosas. La definición de leves debe confirmarse con los informes médicos que serán incorporados en su momento al expediente.

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El lunes por la noche los abogados de Valentín Lastra sostuvieron que en las imágenes que se viralizaron durante las últimas horas se puede observar concretamente una situación de extrema gravedad: "Aquí no se puede hablar livianamente de una situación de lesiones leves. Ha habido un ataque brutal con una intención, que pedimos que se investigue, para determinar si realmente existió una intención de matar a Valentín", indicaron.

Los profesionales Leandro Laserna y Sebastián Vicente señalaron que no hubo ninguna situación que hiciera vislumbrar la posibilidad de una pelea. “Simplemente había un maltrato claro por parte del agresor hacia una persona que se desempeñaba como cuidador de coches. Valentín lo único que hizo fue pedirle amablemente que dejara de hostigarlo", explicaron.

Fuente: Agencia DIB

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