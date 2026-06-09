Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes entre CABA y Mar del Plata hasta agosto

Ya están disponibles los pasajes entre la Ciudad de Buenos Aires y varios destinos del interior.

Ya se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia hacia y desde Mar del Plata durante julio y hasta el 2 de agosto inclusive, informó Trenes Argentinos . También se pueden adquirir pasajes desde y hacia Bragado , Junín y Rosario (Santa Fe).

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Entre Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 11:21 y a las 17:08; el regreso desde Mar del Plata es a la 1:11 y a las 13:09.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 14:17 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 11:33 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 13:22. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 11:06 y 15:03, desde la terminal porteña y a la 1:11 y 12:50 desde la ciudad costera.

Tarifas

Hasta el 17 de julio, la tarifa entre CABA y Mar del Plata será de 32.000 en primera y 38.400 en pullman los lunes, viernes, sábados y domingos y entre 25.000 (primera) y 30.000 (pullman) los martes, miércoles y jueves.

Mientas que durante las vacaciones de invierno, entre el 18 y el 2 de agosto, el costo será de 32.000 y 38.400, todos los días.

Otros destinos

Además de Mar del Plata, también se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia para viajar a Bragado hasta el 16/6/26, a Junín y Rosario hasta el 30/6/26.

En boletería u online

Para realizar la compra de pasajes en boleterías deberás presentar el DNI original -físico o digital-y/o pasaporte vigente del interesado a viajar. En el caso de tratarse de pasajes para menores de 18 años edad, lo puede comprar la madre, el padre o tutor legal presentando la partida o acta de nacimiento del menor.

Embed - ¿CÓMO COMPRAR PASAJES PARA VIAJAR EN TRENES DE LARGA DISTANCIA?

En caso de utilizar el servicio de compra online se permite como máximo la compra en una misma transacción de 8 (ocho) pasajes.

Viaje con mascotas

Los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses de edad en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.

Se permitirá un cupo de ocho mascotas por formación, y estará disponible en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, permitiendo de esta manera que más personas puedan trasladarse sin necesidad de dejar sus animales al cuidado de terceros.

De acuerdo a la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 cm x 45 cm. El viaje será en un asiento contiguo al del pasajero responsable de la mascota.

Fuente: Agencia DIB