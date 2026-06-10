Marinucci abrió el V Congreso Nacional de Seguridad Vial en Mar del Plata

El V Congreso Nacional de Seguridad Vial se lleva a cabo en el Museo MAR de Mar del Plata.

Comenzó en la ciudad de Mar del Plata el V Congreso Nacional de Seguridad Vial , en el marco del día de la temática, que se recuerda en Argentina cada 10 de junio. La apertura estuvo encabezada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci , junto a la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia, Victoria Onetto , y representantes de la Fundación Estrellas Amarillas .

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En la inauguración, según reseñan medios locales, participaron especialistas, legisladores, familiares de víctimas y referentes de distintos puntos del país . Se espera que el congreso, que se realiza en el Museo MAR , sea un espacio de debate centrado en la necesidad de profundizar políticas públicas destinadas a reducir la siniestralidad y proteger la vida en las rutas argentinas.

La memoria nos reúne. La prevención nos impulsa. En Mar del Plata, junto a la Fundación Estrellas Amarillas, llevaremos adelante el V Congreso Nacional de Seguridad Vial para seguir fortaleciendo la prevención y la concientización. Museo MAR 10, 11 y 12 de junio pic.twitter.com/nv82wRHuyu

Durante su intervención, Marinucci sostuvo que la principal causa de los siniestros viales es la conducta de los conductores y remarcó la importancia de trabajar en la prevención.

“Nosotros trabajamos para llegar a cero, para que no haya más estrellas amarillas en una ruta ni en ningún ejido urbano”, sostuvo el ministro en diálogo con la prensa. “Definitivamente eso va a suceder cuando toda la comunidad se concientice de que la siniestralidad es producto de la imprudencia. Ahí es donde, sin duda, vamos a disminuir a cero esto que hoy se traduce en entre tres y cuatro muertes por día en la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“Lo punitivo no sirve para concientizar”

Si bien no descartó la posibilidad de avanzar en un aumento de las penas para los homicidios culposos derivados de siniestros viales, el funcionario consideró que no es la herramienta más efectiva para modificar conductas.

“Lo punitivo no es lo que más concientiza. El camino es el trabajo que se hace en todos los ámbitos públicos con conciencia social. Entidades como Estrellas Amarillas, Madres del Dolor o familias de víctimas que quizás no participan de ninguna organización, pero que transmiten su experiencia y transforman su dolor en fortaleza para evitar que esto le suceda a otra familia. Lo punitivo es accesorio”, afirmó.

En ese sentido, destacó los resultados obtenidos con la ley de Alcohol Cero al volante. “Ha tenido un impacto muy positivo en la disminución del consumo antes de conducir. Todavía falta y sigue siendo un número importante, pero además existen otras cuestiones fundamentales como el uso del cinturón de seguridad o del casco en los motovehículos”, señaló.

Rutas “abandonadas”

Marinucci cuestionó, en tanto, la política que el Gobierno nacional mantiene respecto a la infraestructura vial y advirtió sobre las consecuencias del deterioro de las rutas nacionales.

“El abandono es uno de los factores que mayor siniestralidad genera. La decisión del Gobierno nacional de frenar la inversión, el mantenimiento y el desarrollo de todas las rutas nacionales tiene que cambiar”, sostuvo el ministro.

“Señales de ausencias eternas”

Esta edición del congreso, que se desarrollará hasta el viernes 12 de junio, tiene como lema "Señales de ausencias eternas", una referencia a las estrellas amarillas que recuerdan a las víctimas de siniestros viales.

Desde la organización remarcaron que la propuesta apunta a humanizar el debate sobre la seguridad vial, poniendo en el centro a las personas y a las consecuencias que generan los hechos de tránsito.

Entre los principales ejes temáticos se destacarán los debates sobre rutas seguras, gestión de datos y observatorios viales, con exposiciones de especialistas, legisladores y representantes de organismos públicos vinculados a la seguridad vial.

También habrá paneles dedicados a la Justicia y Legislación, donde se abordarán temas como la reforma del Código Penal y la Ley de Víctimas, junto con espacios centrados en la educación vial, la comunicación y la construcción de una cultura de movilidad responsable.

Otro de los momentos destacados será la presentación del Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana, orientado a fortalecer las acciones preventivas en todo el territorio bonaerense.

Mientras que el jueves se realizará un Hackathon intensivo que reunirá a profesionales y especialistas en distintas mesas de trabajo enfocadas en salud mental, educación, seguridad, justicia, observatorios viales, periodismo e infraestructura segura.

Estadísticas que duelen

Como informó Agencia DIB, por cantidad absoluta de víctimas, la provincia de Buenos Aires volvió a encabezar en 2025 el ranking nacional de muertes en accidentes viales, con 1.281 fallecidos. El total de muertes por esta causa en el país, en tanto, fue de 4.060.

Mientras tanto, las principales víctimas de los accidentes de tránsito son hombres jóvenes. Y las estadísticas siguen encabezadas por motociclistas, nada menos que 46% del total.

Fuente: Agencia DIB