Mar del Plata: un alumno colgó un pasacalles en la puerta del colegio para amenazar a los docentes

Un alumno colgó un pasacalles en la puerta de su colegio para amenazar a sus docentes y luego la foto se publicó en una cuenta de Instagram vinculada a los egresados de este año. (Foto: La Capital Mar del Plata).

Un alumno colgó un pasacalles en la puerta de su colegio para amenazar a sus docentes. (Foto: La Capital Mar del Plata).

Un estudiante del Instituto Albert Einstein (IAE) de Mar del Plata dejó un mensaje intimidatorio dirigido a dos docentes en un pasacalles colgado frente al establecimiento. El cartel encendió una gran preocupación en la comunidad educativa y motivó a los docentes a difundir una carta abierta en la que denunciaron situaciones de violencia, discriminación y mensajes amenazantes.

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El texto del pasacalles, colgado frente al colegio, fue directo: " Pablo y Ana, cuando se abusa de la autoridad se pierde. Quisieron meter mano y yo metí el brazo. Atte: El Intocable" .

La situación se agravó cuando la imagen del cartel se replicó en una cuenta de Instagram vinculada a alumnos del último año de la secundaria, donde sumaron la frase: “Hablamos con los dueños del circo, no con los monos”.

Según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata , el pasacalles habría sido colocado por un alumno del nivel secundario cuya matrícula no fue renovada por cuestiones disciplinarias. Sin embargo, el estudiante logró reincorporarse tras presentar un recurso ante la Justicia Civil.

En respuesta, los profesores del IAE difundieron un mensaje contundente en Instagram. “Nos preocupa el momento en que la crueldad deja de escandalizar y se transforma en una pedagogía que enseña la desensibilización. Nos preocupa el momento en que la humillación se convierte en entretenimiento. Nos preocupa el momento en que la discriminación se disfraza de opinión”, advirtieron.

Los docentes remarcaron que no pueden “hacer como si nada estuviera sucediendo” y que los hechos recientes los obligaron a reunirse y reflexionar sobre el rol de la escuela.

“Hoy decidimos frenar y actuar con este pequeño gesto simbólico en el inicio de este día. No podemos ni queremos hacer como si nada estuviera sucediendo en la escuela porque sí, efectivamente, están sucediendo hechos que nos conmueven”, expresaron.

locos-1-520x1024 Un alumno colgó un pasacalles en la puerta de su colegio para amenazar a sus docentes y luego la foto se publicó en una cuenta de Instagram vinculada a los egresados de este año. (Foto: La Capital Mar del Plata).

Clima de época: violencia y miedo como ejes vinculares

Los profesores señalaron en el documento algunas de las situaciones que, según denunciaron, se viven a diario: "Burlas y menosprecio entre compañeros, miradas y voces que juzgan lo distinto, indiferencia ante el dolor del otro, mensajes de odio naturalizados, cantos insultantes y amenazas en la puerta de la escuela con agresiones y provocaciones explícitas a docentes y directivos".

El mensaje también hizo referencia a un contexto social más amplio, en el que la violencia escolar parece ir en aumento. "Armas en mochilas, amenazas de masacres difundidas en redes sociales y listas de alumnos señalados como objetivos", indicaron.

Y sumaron: “Escuelas obligadas a suspender las clases por miedo. Un profesor hospitalizado tras ser golpeado por estudiantes. Una alumna con discapacidad golpeada en el suelo por otra compañera. Un alumno de 13 años asesinado por otro estudiante. Comunidades enteras atravesadas por el temor, la incertidumbre y la sensación de que algo se está quebrando o ya se quebró”.

Los docentes hicieron un llamado a toda la comunidad educativa para que respalde el rol de la escuela y se comprometa con la formación de los estudiantes. "Entendemos que hay disputas que definen el tipo de sociedad que somos y seremos, la calidad humana que llevamos dentro y con la que, esperamos, podamos construir algo mucho mejor que lo que somos hoy. Una comunidad que deja sola a su escuela termina, tarde o temprano, dejándose sola a sí misma. Nadie se salva solo. La escuela tampoco".

Fuente: Agencia DIB