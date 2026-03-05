Crisis en Mauro Sergio: extienden la suspensión de 175 trabajadores hasta junio

Textilana, la empresa que fabrica la marca Mauro Sergio.

En el marco de la crisis de la industria textil en la Argentina por la caída del consumo y la apertura de la importación de ropa extranjera, la tradicional empresa Textilana S.A. de Mar del Plata, que fabrica la emblemática marca Mauro Sergio, comunicó a sus trabajadores que la suspensión de actividades, prevista hasta el 31 de marzo, será prorrogada hasta junio de 2026.

Tras una reunión con la gerencia de la empresa, los trabajadores recinieron la noticia que genera aún más “incertidumbre” sobre el futuro de los puestos laborales. Se trata de 175 empleados que se encuentran fuera de sus puestos, mientras que otros 60 operarios que aún mantienen alguna actividad también temen por su situación laboral futura.

Cabe recordar que la crisis de Textilana se profundizo el año pasado, cuando a mediados de noviembre ambas partes acordaron suspender a 175 de los 250 operarios de la planta de la Ruta 88, hasta el 31 de marzo de 2026.

En ese acuerdo y por dicho lapso, ahora extendido, los suspendidos solo cobrarán el 78% del salario de bolsillo y el aguinaldo en dos cuotas, con todo lo que eso implica en un contexto en el que incluso los asalariados tienen una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

La decisión de extender las suspensiones se da en un contexto de retracción de la industria en general y, en particular, del sector textil, golpeado por la baja del consumo interno y la fuerte competencia de productos importados. Fuente: Agencia DIB

