Conmoción en Mar del Plata: hallaron un proyectil de cañón en un descampado

El proyectil encontrado en el campo de Mar del Plata.

En un barrio de Mar del Plata se vivieron momentos de tensión cuando un equipo de Explosivos encontró un proyectil de cañón en un descampado.

El hallazgo se produjo en la calle Strobel entre Bélgica y Millán, en el barrio López de Gomara. Es un campo que forma parte de un grupo de terrenos baldíos de casi tres manzanas, ubicados a pocas cuadras de la avenida Monseñor Zabala (Ruta 2).

Por un llamado al 911 Según informan medios locales, a partir de un llamado al 911 que advirtió sobre la presencia de un extraño objeto el personal se acercó al predio y comprobó que se trataba de un proyectil de cañón del tipo naval, que además estaba completo.

En el lugar trabajó personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Brigada de Explosivos, que montaron un perímetro de seguridad y retiraron el objeto con extremo cuidado.

La munición ya fue retirada del lugar para ser sometida a peritajes. Fuente: Agencia DIB

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