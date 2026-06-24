Mar del Plata: simuló auxiliar a una víctima de la tragedia en el skatepark y le robó todo

El colectivo arrolló a las personas que esperaban a metros del Casino Central de Mar del Plata.

Después del brutal accidente en el que un colectivo de la línea 532 dejó sin vida a una joven de 18 años y a seis personas con heridas graves en el skatepark de la rambla en Mar del Plata , trascendió que uno de los lesionados -el novio de la fallecida- fue saqueado de sus pertenencias por una persona que supuestamente quiso ayudarlo. “Convulsionaba al lado de su novia muerta y lo dejaron en bolas” , lamentaron, indignados, desde su entorno familiar.

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La víctima por partida doble -accidente y robo- fue Julián Gómez , el adolescente de 15 años que se recupera en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la ciudad balnearia. "Minutos después del choque un muchacho intentó auxiliar a Julián y le pidió que le desbloquee el celular para avisarle a un familiar", contaron a 0223 desde el entorno del joven.

"Llamó a la mamá de Julián y luego de eso no pudimos comunicarnos más. Aprovechó la situación y le robó el celu, la campera de abrigo que tenía puesta y las zapatillas ", relató la misma persona y agregó: "Básicamente lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia Guadalupe (Merlos, de 18 años) , que había fallecido en ese momento ".

A través de un video que circula en redes sociales de los instantes posteriores al impacto, la familia de Julián pudo reconocer al supuesto "amigo", que fingió auxiliarlo para robarle todo ni bien perdió el conocimiento.

Testigos del accidente creyeron, por la confianza en el trato, que la persona era amiga de Julián, "pero en realidad es una persona que nadie conoce".

accidente-ladron

La imagen del ladrón comenzó a circular en las redes sociales, a la espera de que alguien pueda reconocerlo y aportar datos. Viste, en las imágenes, una campera marca Adidas color negra.

Colecta solidaria

Mientras tanto, los amigos de Julián iniciaron una colecta para ayudar a la familia, ya que son oriundos de Chaco y en la ciudad de Mar del Plata se encuentran solos.

Está a nombre de Andrea Noemí Ponce, la mamá de Julián, quien desde el momento del accidente no se quiso mover ni un segundo de al lado de su hijo. Para todas las personas que desean colaborar, pueden hacer su aporte a través del alias juli.andrea.24.

Fuente: Agencia DIB