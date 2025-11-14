Mar del Plata: desde el Consejo Escolar afirman que lo sucedido en la Escuela 21 fue "un desastre"

La protesta en la escuela de Mar del Plata donde ocurrió la denuncia de abuso.

Después de los acontecimientos que tuvieron en vilo a la comunidad educativa de Mar del Plata , cuando padres de una escuela denunciaron que un alumno había abusado de dos nenas y terminaron quemando la casa donde vivía este chico, la presidenta del Consejo Escolar aseguró que “fue todo un desastre, una reacción terminal de un porcentaje de la población que está enferma” .

Mar del Plata: a la mamá de una de las nenas abusadas le dijeron que los chicos "están explorando su cuerpo"

Mónica Lence , la titular del Consejo, destacó en una entrevista con La Capital que en el caso ocurrido en la Escuela N° 21 del barrio Jorge Newbery “ falla el sistema educativo y falla la legislación. Falla que se ha perdido el apego a la norma, a la autoridad, y que se detonó a través de los años, un sistema de compensaciones y castigos. Y también fallamos los funcionarios, cada vez que no decimos estas cosas y cada vez que se decide mantener todo en silencio”.

La presidenta del Consejo planteó que la violencia en las escuelas se viene dando “con mucha frecuencia”. “Cada vez que pasa algo así lo ponemos sobre la mesa. Porque si hay algo en lo que creo, es en que si no hablamos con la verdad, nunca vamos a tener los datos necesarios para entender lo que está pasando”, apuntó.

Para la funcionaria, lo ocurrido fue “una reacción terminal, de un porcentaje de la población que está enferma”. Y explicó: “ Nunca hubo una denuncia formal, porque el estudiante es menor de edad . Todo se armó sobre una conversación de WhatsApp. Hoy la condena se da en los grupos de WhatsApp: se dicta sentencia y se procede. Hace unos meses pasó lo mismo con un auxiliar. Fue terrible. Cuando se arma la manada humana irracional, ya no la podés parar . Pierden el alma”.

Lence agregó: “Recuerdo que en aquel caso me dijeron que todos eran culpables hasta que se demostrara su inocencia. Cuando escuché eso, entendí que estamos llegando tarde. Que todo el sistema llega tarde. Y que, mientras sigamos actuando así, va a seguir pasando”.

“Atrás hay histeria colectiva, alcohol y droga”

La titular del Consejo Escolar fue categórica: “Lo que hay atrás de estas cosas es histeria colectiva, alcohol y droga. Basta con que el primer loco tire la primera piedra para que se desate el caos. No creo que haya sido algo armado”.

Y aseguró que los hechos son consecuencia de las grietas que tiene el sistema: “Falla el sistema educativo y falla la legislación. Falla el apego a la norma, a la autoridad”.

Lamentó que no haya “protocolo que sirva para lo que está pasando. Va a fallar una y otra vez, por motivos distintos, según cada comunidad. Porque falla el sistema. Y todos lo saben. Pero nadie lo rompe porque se maneja mucho dinero en el sistema educativo provincial. Y está montado sobre el silencio de los que lucran con eso”.

“A los que rompieron cosas los quisiera ver presos”

Lence sostuvo: “A los padres que sufrieron el avasallamiento de la manada, les diría que el futuro depende de ellos. De superar estas cosas con educación“.

Y agregó: “Que no tengan miedo de poner límites. Que sigan apostando a educar a sus hijos. Que abracen la escuela. Que apoyen a las instituciones educativas. Que las cuiden pese a todo. A los que participaron en los actos violentos, no tengo nada que decirles. Me gustaría que les hablara la Justicia y no yo. Yo los quisiera ver presos y pagando los más de 5 millones de pesos que salieron los arreglos en la escuela”.

La titular del Consejo Escolar aseguró que lo ocurrido en la Escuela N° 21 no es un hecho aislado: “Sí, hay un aumento de la violencia escolar. Y se aborda como se aborda una enfermedad terminal: con paliativos”.

“Eso va cansando a todos los actores del sistema. Lo abordamos con dolor, pero nunca callados. Porque algún día van a tener que hacer algo en serio. Y no precisamente haciendo un paro que les hace perder clases a los chicos”, reflexionó.