Sin clases en Mar del Plata tras el caos que se desató por una denuncia de abuso en una escuela

La protesta en la escuela de Mar del Plata donde ocurrió la denuncia de abuso.

En un hecho que causa conmoción por estos momentos en Mar del Plata , dos madres denunciaron que sus hijas de 6 años fueron abusadas por un alumno mayor que ellas de la Escuela Primaria N° 21 , ubicada en Onésimo Leguizamón y Bolívar. Este martes, unos 30 padres se presentaron en la institución para exigir explicaciones e intentaron tomar el colegio . Luego algunas familias fueron hasta la casa del presunto agresor y la prendieron fuego . Y más tarde varios sindicatos docentes anunciaron una suspensión total de actividades en el partido de General Pueyrredon durante todo el día.

De acuerdo a lo recogido por medios locales, el chico fue acusado de manosear en el recreo a las niñas por encima de las prendas de vestir . La mamá de una de las nenas, al enterarse, fue hasta el colegio para exigir explicaciones. Cuando comenzó a difundirse la noticia los padres se agolparon en la puerta de la escuela para retirar a los niños, al mismo tiempo que prendieron fuego neumáticos y cortaron la calle .

Ante la presencia de los padres, quienes se mostraron firmes en la decisión de retirar a sus hijos, los directivos primero se opusieron pero finalmente debieron ceder y dejar que los chicos salieran de a dos por curso.

Tras ello, sin los niños en la institución, pidieron explicaciones por la denuncia de las madres. En ese marco, hubo destrozos y caos en el interior de la Primaria N° 21, por lo que debió intervenir personal de Prefectura.

Toma e incendio

Entre la debacle, los denunciantes rompieron la ventana de un patrullero y, según se supo, intentaron tomar la escuela.

Luego del caos que se desató en el colegio algunas familias se movilizaron hasta la casa del nene acusado, sobre la misma calle Leguizamón y la avenida Juan B. Justo, y la prendieron fuego.

“No a la violencia”

A última hora de la tarde del martes, la seccional local del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) convocó a un paro de actividades a raíz del conflicto en la escuela 21.

"No a la violencia en las escuelas. Miércoles 12 de noviembre paro distrital y movilización", reza el flyer que dieron a conocer desde el Suteba.

La convocatoria es acompañada también por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

De esta forma, este miércoles no habrá clases en ninguno de los niveles de los establecimientos educativos de gestión pública de General Pueyrredon.