miércoles 12 de noviembre de 2025
12 de noviembre de 2025 - 09:30

Sin clases en Mar del Plata tras el caos que se desató por una denuncia de abuso en una escuela

Denunciaron que un chico manoseó a dos nenas en un recreo. Un grupo de padres exigió explicaciones, intentó tomar la escuela y quemó la casa del nene. Los sindicatos docentes llamaron a un paro.

Por Agencia DIB
La protesta en la escuela de Mar del Plata donde ocurrió la denuncia de abuso.&nbsp;

La protesta en la escuela de Mar del Plata donde ocurrió la denuncia de abuso. 

0223

En un hecho que causa conmoción por estos momentos en Mar del Plata, dos madres denunciaron que sus hijas de 6 años fueron abusadas por un alumno mayor que ellas de la Escuela Primaria N° 21, ubicada en Onésimo Leguizamón y Bolívar. Este martes, unos 30 padres se presentaron en la institución para exigir explicaciones e intentaron tomar el colegio. Luego algunas familias fueron hasta la casa del presunto agresor y la prendieron fuego. Y más tarde varios sindicatos docentes anunciaron una suspensión total de actividades en el partido de General Pueyrredon durante todo el día.

Más noticias
Mar del Plata tendrá su museo de surf.

Mar del Plata tendrá su Museo Internacional de Surf y Cultura de Playa
Agustín Neme, intendente de Mar del Plata desde el 10 de diciembre de 2025.

Agustín Neme, futuro intendente de General Pueyrredon: "Voy a romperme el lomo por Mar del Plata"

De acuerdo a lo recogido por medios locales, el chico fue acusado de manosear en el recreo a las niñas por encima de las prendas de vestir. La mamá de una de las nenas, al enterarse, fue hasta el colegio para exigir explicaciones. Cuando comenzó a difundirse la noticia los padres se agolparon en la puerta de la escuela para retirar a los niños, al mismo tiempo que prendieron fuego neumáticos y cortaron la calle.

Ante la presencia de los padres, quienes se mostraron firmes en la decisión de retirar a sus hijos, los directivos primero se opusieron pero finalmente debieron ceder y dejar que los chicos salieran de a dos por curso.

Tras ello, sin los niños en la institución, pidieron explicaciones por la denuncia de las madres. En ese marco, hubo destrozos y caos en el interior de la Primaria N° 21, por lo que debió intervenir personal de Prefectura.

Toma e incendio

Entre la debacle, los denunciantes rompieron la ventana de un patrullero y, según se supo, intentaron tomar la escuela.

Luego del caos que se desató en el colegio algunas familias se movilizaron hasta la casa del nene acusado, sobre la misma calle Leguizamón y la avenida Juan B. Justo, y la prendieron fuego.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Agencia DIB (@agenciadib)

“No a la violencia”

A última hora de la tarde del martes, la seccional local del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) convocó a un paro de actividades a raíz del conflicto en la escuela 21.

suteba-mdp

"No a la violencia en las escuelas. Miércoles 12 de noviembre paro distrital y movilización", reza el flyer que dieron a conocer desde el Suteba.

La convocatoria es acompañada también por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

De esta forma, este miércoles no habrá clases en ninguno de los niveles de los establecimientos educativos de gestión pública de General Pueyrredon.

Temas
Ver más

Mar del Plata tendrá su Museo Internacional de Surf y Cultura de Playa

Agustín Neme, futuro intendente de General Pueyrredon: "Voy a romperme el lomo por Mar del Plata"

Mar del Plata: se cayó de una reposera, se fracturó un dedo y el balneario le pagará $ 5 millones

Dolor en Mar del Plata: falleció en un accidente José Moscuzza hijo, exvicepresidente del club Aldosivi

Cae una red de casinos virtuales en Mar del Plata: secuestran dinero, autos de lujo y armas

Lo juzgan por abuso, torturar y prostituir a sus exparejas y por violar a la hija de una de ellas

Mar del Plata: 20 años de prisión por crimen en disputa por una gallina

Caravanas de motos: madrugadas de descontrol en ciudades bonaerenses

Mar del Plata: atacó a cuchillazos en la calle al padre de su ex y a otra persona

Necochea: el fiscal confirmó que Débora Bulacio fue "ahorcada" por Ángel Gutiérrez

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Débora Bulacio apareció asesinada en Necochea. 

Necochea: el fiscal confirmó que Débora Bulacio fue "ahorcada" por Ángel Gutiérrez

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Diego Santilli al jurar ayer como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei.

Santilli le respondió al gobierno de Kicillof sobre el pedido de reunión

Por  Agencia DIB