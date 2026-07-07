martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 11:19

Mar del Plata: dos víctimas del accidente del skatepark fueron dadas de alta mientras un joven sigue grave

Dos mujeres de 47 y 56 años recibieron el alta médica en las últimas horas. En tanto, un joven de 19 años continúa internado en terapia intensiva con una leve evolución favorable.

Por Agencia DIB
El accidente frente al skatepark de Mar del Plata ocurrió el 22 de junio.

El accidente frente al skatepark de Mar del Plata ocurrió el 22 de junio.

La Capital

A poco más de dos semanas del accidente en el que un colectivo en Mar del Plata perdió el control, atropelló a un grupo de personas que lo esperaban y mató a una chica, dos mujeres heridas fueron dadas de alta mientras que un joven de 19 años sigue en terapia intensiva.

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De acuerdo con fuentes sanitarias citadas por La Capital, las pacientes de 47 y 56 años, que permanecían alojadas en sala común del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la ciudad balnearia, evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

Por otra parte, la mujer de 42 años que permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva presentó una evolución positiva y fue trasladada a la Unidad de Terapia Intermedia (UTIM), donde continuará con su recuperación.

En terapia intensiva

Mientras tanto, el caso que continúa generando mayor preocupación es el del joven de 19 años quien permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Si bien su cuadro sigue siendo grave, los médicos observaron leves mejorías en su evolución clínica y continúa bajo estricto monitoreo.

Otra de las heridas, una mujer de 56 años, oriunda de Berazategui y que se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) desde el día del siniestro, fue trasladada hace una semana en un vuelo sanitario al Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

La noche del 22 de junio

La tragedia ocurrió el 22 de junio en la avenida Patricio Peralta Ramos a la altura del skatepark y a metros del Casino Central de Mar del Plata. Un ómnibus de la línea 532 perdió el control, embistió la parada de colectivos y atropelló a varias personas que aguardaban el transporte público.

Como consecuencia del violento impacto murió Guadalupe Merlos, una adolescente de 18 años, mientras que otras personas -entre ellas, su novio- resultaron con heridas de distinta consideración y debieron ser hospitalizadas.

La investigación para determinar las causas del siniestro continúa en la Justicia, mientras los peritajes buscan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad. En principio se presumía una ruptura de la dirección.

Fuente: Agencia DIB

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