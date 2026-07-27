Una decena de ciervos sorprendió a quienes circulaban cerca del Parque Pereyra Iraola

Una decena de ciervos sorprendió a quienes circulaban por Camino Centenario, cerca del Parque Pereyra Iraola. (Captura de video mejorada con IA)

Una decena de ciervos fue vista a pocos metros de la Estación de Conservación de Animales Silvestres (ECAS) , cerca del Parque Pereyra Iraola, en el límite entre La Plata y Berazategui.

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Los animales circulaban en el Camino General Belgrano a la altura de la calle 403, y fueron avistados y filmados por los automovilistas que pasaban.

Las autoridades sospechan que los animales podrían haberse escapado de la ECAS, por lo que, en las próximas horas, seguramente, serían llevados a su espacio de conservación y cuidado.

I Sorpresa en el Camino General Belgrano: una decena de ciervos sorprendió a los automovilistas que circulaban entre La Plata y Berazategui. pic.twitter.com/9YvbCnTLwA

En la ECAS pueden encontrarse varias especies de ciervo de distintas partes del mundo: hay grupos de Ciervo Axis, Ciervo Colorado y Ciervo Dama.

Qué es la ECAS

La ECAS depende del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada en el Parque Pereyra Iraola, espacio declarado por la UNESCO como Reserva de la Biósfera en el año 2007, ya que es uno de los últimos relictos del ecosistema ribereño original. Ocupa un predio de aproximadamente 230 hectáreas de bosques, talares y pastizales abiertos. Está ubicada entre los centros urbanos de Berazategui y La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

La ECAS promueve la educación ambiental integral, a partir de experiencias en contacto directo con la naturaleza. Se implementan mediante un sistema de visitas guiadas para instituciones educativas de la Provincia, en todos los niveles de enseñanza, educación inicial, primaria, secundaria y superior. Además, se reciben hogares de adultos mayores, centros de día e instituciones que albergan personas con discapacidad; servicios locales y/o zonales de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes.

A su vez, a partir de 2025, se sumaron visitas guiadas para el público en general. La ECAS también realiza tareas de cooperación con universidades y ONGs que promueven la investigación científica y la formación en gestión y manejo de animales silvestres.

Fuente: Agencia DIB