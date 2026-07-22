miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 18:24

Mar del Plata: cortaron la luz en el Minella y el Polideportivo por una deuda de $ 25 millones

La interrupción del servicio afectó al Estadio José María Minella y al Polideportivo Islas Malvinas. La empresa concesionaria Minella Stadium mantiene una deuda con la prestataria de energía.

Por Agencia DIB
El Estadio José María Minella de Mar del Plata.&nbsp;

El Estadio José María Minella de Mar del Plata. 

El Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata quedaron sin suministro eléctrico el martes debido a una deuda de $ 25 millones que la empresa concesionaria Minella Stadium mantiene con la prestataria del servicio.

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Según informó el diario La Capital, el corte de energía generó inconvenientes para los empleados del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) que trabajan en ambos predios, ya que la falta de electricidad les impide desarrollar sus tareas con normalidad.

El medio marplatense señaló que la situación incumple la cláusula 28 del contrato de concesión firmado entre el Municipio y Minella Stadium, que establece que la empresa debe afrontar "a su exclusivo cargo" el pago de los servicios de energía eléctrica, gas, telefonía, internet y Obras Sanitarias correspondientes a los espacios concesionados.

El episodio ocurre en un contexto de dificultades económicas de Revee, la firma brasileña que impulsó originalmente el proyecto y que conformó, junto con la empresa argentina Pro Enter, la sociedad Minella Stadium SA.

De acuerdo con La Capital, los inconvenientes financieros también se reflejaron en la demora para presentar el plan de obras destinado a la puesta en valor del estadio, además de deudas con distintos prestadores de servicios y por consumos de gas. Asimismo, Minella Stadium registra catorce cheques rechazados por falta de fondos por un monto total de $ 221.173.376,11, según consta en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.

Fuente: Agencia DIB

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