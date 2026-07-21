Madre de joven fallecida en siniestro vial: "Voy a luchar por la autovía para que nadie más muera en la ruta 88"

El siniestro vial sobre la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 55, que provocó la muerte de Ana Peralta Rondanin a , una joven deportista de Necochea , reavivó el reclamo por la construcción de la autovía. El pedido tiene por lo menos 20 años, recuerda Ecos Diarios . Sin embargo, esta vez es Andrea Rondanina , la madre, quien se pondrá al frente del reclamo.

“Voy a luchar para que esa autovía se concrete. Se lo prometí a Ana para que nadie más muera en esa ruta” , expresó en un canal público de Whatssap denominado “Fuerza por Ani y lograr la autovía”, que ya tiene 3.800 seguidores. Además, ratificó a Ecos Diarios su lucha y aseguró que en estos días se está organizando para empezar a trabajar con ese objetivo.

“Hoy prefiero transformar mi dolor de madre y pensar ¿para qué? Muchas personas fallecieron en esa maldita ruta 88, pero la llegada de Ana a todas las personas me lleva a pensar que su muerte sea la última gota que rebalso el vaso. Voy a luchar para que esa autovía se concrete”, indicó la mujer. Además, señaló que “nadie está exento de que le pase a algún familiar, amigo o conocido” porque “todo el mundo viaja a Mar del Plata por estudios, consultas médicas, deporte o por lo que fuera”.

En el canal de Whatsapp, se compartió el link https://c.org/LjPQ6zQczM para firmar la petición para que se construya la autovía . Se trata de una página que ya venía juntando apoyo, por lo que hasta el momento lleva 17.697 firmas verificadas.

Muerte en la ruta 88

En el accidente en el que murió la joven también falleció el remisero Santiago Irigoyen, mientras que el conductor del camión y las otras dos pasajeras, una mujer de 68 años y otra adolescente de 15 años, sufrieron heridas.

De acuerdo con los datos relevados por Ecos Diarios, durante los primeros siete meses de 2026 al menos cinco personas fallecieron en distintos siniestros viales registrados sobre la Ruta Provincial 88, que une Mar del Plata con Necochea.

El trágico recuento de víctimas fatales documentadas incluye dos fallecimientos en el mes de marzo en la zona de Batán, en el sector de autovía. Por un lado, un automovilista de 57 años murió tras chocar contra una camioneta Toyota Hilux, mientras que, en otro hecho, un camión embistió a un motociclista que murió dos días después del accidente.

Por otro lado, el 7 de julio una mujer murió en un choque frontal en “El Boquerón”, a la altura del kilómetro 17. En tanto que el 12 de julio murió el remisero Irigoyen (58 años) tras impactar frontalmente contra un camión en el kilómetro 55. Días después, falleció Anita, una de las pasajeras del remís.

La Ruta Provincial 88 tiene una extensión de 125 kilómetros, desde el empalme con la Ruta Nacional 226 y la Autovía 2 en Mar del Plata, hasta la ciudad de Quequén. Recorre los distritos de General Pueyrredon, General Alvarado, Lobería y Necochea.

Fuente: Agencia DIB