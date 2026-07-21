martes 21 de julio de 2026
21 de julio de 2026 - 12:23

Comenzaron las obras para crear el "Camino del Mar" entre Mar del Plata y Miramar

La idea es, a través de un plan integran de infraestructura, sumar miradores, iluminación y nuevos accesos a las playas para formar un nuevo corredor turístico.

Por Agencia DIB
Crearán el Camino del Mar entra Mar del Plata y Miramar.

Crearán el "Camino del Mar" entra Mar del Plata y Miramar.

NA

El Senado bonaerense convirtió en ley la creación del corredor turístico "Camino del Mar", que abarca el tramo de la Ruta Provincial 11 entre Mar del Plata y Miramar. La iniciativa, según se informó, busca impulsar la puesta en valor de ese sector mediante un plan integral de infraestructura, promoción turística y preservación ambiental. El objetivo es convertir el recorrido en un atractivo por sí mismo, más allá de los destinos que conecta.

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La norma establece un marco para desarrollar nuevas obras que mejoren la experiencia de quienes recorren el corredor durante todo el año. Entre las intervenciones previstas figuran la construcción de miradores, espacios de descanso, iluminación, nuevos accesos a las playas públicas, señalización turística y cartelería interpretativa a lo largo del recorrido.

El proyecto también contempla la elaboración de un plan estratégico entre la Provincia, los municipios y el sector privado para coordinar inversiones, fortalecer el turismo y promover un crecimiento sustentable.

Además, la ley incorpora incentivos económicos, fiscales y financieros para emprendedores y empresas que desarrollen servicios vinculados con la actividad turística en la zona.

Los ejes

La propuesta impulsa el desarrollo de cinco áreas temáticas para diversificar la oferta de la región y generar nuevos atractivos durante todo el año.

Estos ejes incluyen un polo gastronómico y cervecero, un espacio dedicado al bienestar y la salud, un sector para turismo activo con actividades como surf, parapente, trekking, mountain bike y running, un circuito histórico, cultural y religioso y otro orientado a la realización de eventos deportivos.

La ley también promueve acciones de conservación del patrimonio natural y paisajístico, con el propósito de acompañar el desarrollo económico sin perder el valor ambiental del corredor costero.

Autovía entre Mar del Plata y Miramar

La aprobación del corredor turístico se produce mientras el Gobierno bonaerense mantiene en estudio otro proyecto estratégico para la zona: la construcción de una autovía entre Mar del Plata y Miramar sobre la Ruta Provincial 11.

La iniciativa todavía no tiene fechas de ejecución ni inversiones definidas, aunque autoridades de la Dirección de Vialidad bonaerense y del municipio de General Alvarado retomaron las conversaciones para evaluar su viabilidad.

Fuente: Agencia DIB

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