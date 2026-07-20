lunes 20 de julio de 2026
20 de julio de 2026 - 08:48

Vuelco fatal en la Ruta Provincial 74: murió una mujer y su hija de 11 años fue hospitalizada

El evento vial ocurrió a pocos metros del Basural Municipal de la localidad de Ayacucho.

Por Agencia DIB
ruta 74 2
ruta 74 3
ruta 74 1

Un evento vial trágico ocurrió durante la mañana del domingo sobre la Ruta Provincial 74, con un desenlace fatal: una mujer murió y su hija de 11 años fue asistida y hospitalida. Ambas viajaban en un Fiat Palio procedentes desde Mar del Plata y el incidente tuvo lugar a metros del Basural Municipal de Ayacucho. De acuerdo a la informaxción que brindaron los bomberos a medios locales, el auto habría mordido la banquina para atravesarse y volcar sobre el margen opuesto.

Más noticias
Karina Elizabeth Cáceres Domínguez estuvo desaparecida una semana y fue hallada muerta en José C. Paz. 

El peor desenlace: encuentran muerta a Karina Cáceres en un pozo séptico en José C. Paz
El nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Banach. 

El Gobierno y la conferencia Episcopal reciben al nuncio apostólico monseñor Michael Banach

Tras el despiste, el vehículo terminó dentro de un campo lindero a la ruta, luego de impactar contra un tramo del alambrado.

En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Policía Vial de Las Armas, junto a personal de emergencias y otros organismos que participaron del operativo.

Temas
Ver más

El peor desenlace: encuentran muerta a Karina Cáceres en un pozo séptico en José C. Paz

El Gobierno y la conferencia Episcopal reciben al nuncio apostólico monseñor Michael Banach

Por decreto, cambian los aportes sindicales y ya no incluirán horas extras ni bonos

El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre

SABIA-Mar: el nuevo satélite que tendrá la Argentina para vigilar el océano

Vaca Muerta: analizan reactivar la línea ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo

Balcarce: incendió en el hogar de ancianos municipal genera preocupación, a un mes de otro incidente

Mundial 2026: los argentinos que viajaron para la final demandaron 58 millones de dólares

Mar del Plata ya juega la final: fanáticos prendieron la parrilla en plena calle

La justicia bonaerense ordenó bloquear 537 sitios de apuestas en la previa de la final del Mundial

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto del Tren Norpatagónico, que actualmente figura con estado suspendido, contempla una profunda modernización del corredor ferroviario de cargas entre Bahía Blanca y Añelo.

Vaca Muerta: analizan reactivar la línea ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Karina Elizabeth Cáceres Domínguez estuvo desaparecida una semana y fue hallada muerta en José C. Paz. 

El peor desenlace: encuentran muerta a Karina Cáceres en un pozo séptico en José C. Paz