Vuelco fatal en la Ruta Provincial 74: murió una mujer y su hija de 11 años fue hospitalizada

Un evento vial trágico ocurrió durante la mañana del domingo sobre la Ruta Provincial 74, con un desenlace fatal: una mujer murió y su hija de 11 años fue asistida y hospitalida. Ambas viajaban en un Fiat Palio procedentes desde Mar del Plata y el incidente tuvo lugar a metros del Basural Municipal de Ayacucho. De acuerdo a la informaxción que brindaron los bomberos a medios locales, el auto habría mordido la banquina para atravesarse y volcar sobre el margen opuesto.