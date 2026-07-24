IDEA presentó su Coloquio 2026 en Mar del Plata, que tendrá como invitados a Milei y "Toto" Caputo

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) lanzó su 62° Coloquio, que tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata, bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. Al encuentro, que convocará a líderes empresarios, políticos y sociales, están invitados el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.
La idea es “debatir cómo transformar la estabilidad macroeconómica en un proceso de inversión, competitividad y crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas”, según se informó.
Durante el Coloquio, además, se analizarán experiencias internacionales de países que lograron consolidar procesos de crecimiento de largo plazo, con aprendizajes aplicables a la Argentina, que permitan avanzar en una hoja de ruta compartida para el futuro.
“Estamos trabajando sobre las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad en el tiempo. El desafío que tenemos por delante es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo”, afirmó Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia.
Un espacio de diálogo
El Coloquio de IDEA buscará “generar un espacio de diálogo entre empresarios, especialistas, referentes políticos, académicos y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país y las oportunidades que se abren en el nuevo escenario global”.
“Argentina tiene una oportunidad histórica y para aprovecharla necesitamos mirar más allá de la coyuntura. La experiencia internacional demuestra que los países que logran desarrollarse son aquellos que construyen instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo”, señaló por su parte Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.
Ejes fundamentales
Según detalló a Bloomberg Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, el Coloquio se organizará en torno a cuatro ejes: tendencias globales, estabilidad, competitividad y desarrollo.
En el eje de tendencias se abordarán la reconfiguración geopolítica, la inteligencia artificial, los cambios demográficos y la transformación energética. En estabilidad, el foco estará en la disciplina fiscal, la política monetaria y el funcionamiento de las instituciones, con especial énfasis en la justicia.
El eje de competitividad incluirá la agenda de reformas pendientes en infraestructura, logística, regulación y sistema tributario. Y en desarrollo, el coloquio abordará la informalidad laboral y la educación.
“Pensar el desarrollo a 20 años requiere preguntarnos qué país queremos construir y con qué talento vamos a hacerlo posible. El mundo del trabajo se está transformando a una velocidad inédita. En ese escenario, el crecimiento sostenido también se apoya en la capacidad de un país de formar, atraer y retener capital humano relevante”, resaltó Paoletti.
Fuente: Agencia DIB