IDEA presentó su Coloquio 2026 en Mar del Plata, que tendrá como invitados a Milei y "Toto" Caputo

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) lanzó su 62° Coloquio , que tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata , bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia” . Al encuentro, que convocará a líderes empresarios, políticos y sociales, están invitados el presidente Javier Milei , el ministro de Economía Luis Caputo , y el canciller Pablo Quirno .

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La idea es “debatir cómo transformar la estabilidad macroeconómica en un proceso de inversión, competitividad y crecimiento sostenido durante las próximas dos décadas” , según se informó.

Durante el Coloquio, además, se analizarán experiencias internacionales de países que lograron consolidar procesos de crecimiento de largo plazo, con aprendizajes aplicables a la Argentina, que permitan avanzar en una hoja de ruta compartida para el futuro.

“ Estamos trabajando sobre las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad en el tiempo . El desafío que tenemos por delante es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo”, afirmó Fabián Kon , presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia.

Un espacio de diálogo

El Coloquio de IDEA buscará “generar un espacio de diálogo entre empresarios, especialistas, referentes políticos, académicos y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país y las oportunidades que se abren en el nuevo escenario global”.

“Argentina tiene una oportunidad histórica y para aprovecharla necesitamos mirar más allá de la coyuntura. La experiencia internacional demuestra que los países que logran desarrollarse son aquellos que construyen instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo”, señaló por su parte Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

Ejes fundamentales

Según detalló a Bloomberg Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, el Coloquio se organizará en torno a cuatro ejes: tendencias globales, estabilidad, competitividad y desarrollo.

En el eje de tendencias se abordarán la reconfiguración geopolítica, la inteligencia artificial, los cambios demográficos y la transformación energética. En estabilidad, el foco estará en la disciplina fiscal, la política monetaria y el funcionamiento de las instituciones, con especial énfasis en la justicia.

El eje de competitividad incluirá la agenda de reformas pendientes en infraestructura, logística, regulación y sistema tributario. Y en desarrollo, el coloquio abordará la informalidad laboral y la educación.

“Pensar el desarrollo a 20 años requiere preguntarnos qué país queremos construir y con qué talento vamos a hacerlo posible. El mundo del trabajo se está transformando a una velocidad inédita. En ese escenario, el crecimiento sostenido también se apoya en la capacidad de un país de formar, atraer y retener capital humano relevante”, resaltó Paoletti.

Fuente: Agencia DIB