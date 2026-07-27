Fundación Pensar advirtió que el desafío es que el crecimiento llegue a la mayoría

Las autoridades de la Fundación, con María Eugenia Vidal a la cabeza.

Un documento de la Fundación Pensar afirma que, tras la estabilización macroeconómica, el principal desafío del Gobierno es lograr que el crecimiento económico alcance a la mayoría de la población, al tiempo que advirtió sobre un nivel récord de endeudamiento de los hogares y una sociedad dividida en distintas realidades sociales.

Una nueva edición del informe Pensar Argentina, titulada “Atrápame si puedes – Parte II”, la entidad presidida por la exgobernadora María Eugenia Vidal analiza el impacto del modelo económico sobre la vida cotidiana.

Según el documento, las familias argentinas registran el mayor nivel de endeudamiento de los últimos 20 años y el uso de tarjetas de crédito y préstamos personales pasó a convertirse, en muchos casos, en un complemento del salario para afrontar gastos corrientes y llegar a fin de mes.

El informe divide a la sociedad en cuatro grupos frente al escenario económico:

Las autoridades de la Fundación, con María Eugenia Vidal a la cabeza.

* "Ganadores tempranos": Integrado por quienes cuentan con activos y capacidad de ahorro.

* “Esperadores”: Con sectores de clase media formal que confían en una mejora futura.

* “Ajustados”: La clase media baja que perdió poder de consumo.

* “Perdedores directos”: Jubilados de la mínima, trabajadores informales y empleados públicos.

El estudio también destacó que la informalidad laboral alcanzó el 44,2% de los ocupados durante el primer trimestre de 2026, mientras que la desocupación fue del 7,8%, con una subocupación del 11,1% y un 15,8% de ocupados que buscan otro empleo.

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La opinión de especialistas

* La publicación incorpora además diferentes columnas, como la del exministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, quien señaló que entre fines de 2023 y la primera mitad de 2026 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo duplicaron sus ingresos reales, mientras que los jubilados con bono perciben haberes 15% inferiores en términos reales, los empleados públicos perdieron 17% de salario real y los docentes universitarios 26%, además de destacar una fuerte reducción de la obra pública.

* La consultora Mora Jozami sostuvo que “la economía muestra ganadores más claros que hace un año, pero la Argentina social sigue partida”, y consideró que el Gobierno “logró construir una narrativa de orden” aunque ahora “necesita construir una experiencia de mejora”.

* El economista Fernando Moiguer señaló que los sectores de menores ingresos son los más pesimistas respecto de la situación económica. Entre los datos citados por el relevamiento figuran que el 49% de los jóvenes asegura que el sueldo no le alcanza, el 46% de los adultos activos teme perder el empleo y el 44% resignó consumos habituales. Además, el informe indica que el 60% de los adultos mayores votaría por un cambio de gestión en 2027.

Fuente: Agencia DIB