Mar del Plata: la industria textil en "un momento complicado, con muy baja demanda"

Guillermo Fasano, titular de la Cámara Textil de Mar del Plata.

En medio de una profunda crisis que atraviesa el sector, marcada por la caída de la demanda, el desplome de las ventas y las dificultades para competir con los productos importados, el titular de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, aseguró que la ciudad "sigue siendo la capital nacional del pulóver" por la calidad de su producción, aunque reconoció que la actividad enfrenta "un momento de crisis importante".

Este viernes 24, a las 11, en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, se declarará de Interés Municipal la quinta edición de la Semana del Pulóver Marplatense y se entregará un reconocimiento a los socios de la Cámara Textil por su trayectoria. En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, Fasano definió la distinción como "un mimo en este momento", aunque advirtió que el panorama del rubro es complejo. Describió "un momento complicado, con muy baja demanda", y una caída "muy importante" de la producción y las ventas que afecta a toda la cadena vinculada a la fabricación del pulóver marplatense.

De acuerdo con datos difundidos por distintos medios, la actividad genera cerca de 4.000 puestos de trabajo en Mar del Plata -unos 1.000 en el sector fabril y 3.000 en el comercial- y registra una contracción cercana al 50% respecto de sus mejores años.

Consultado sobre el histórico reconocimiento de Mar del Plata como capital nacional del pulóver, Fasano sostuvo que se trata de "una calificación cualitativa, no cuantitativa". Explicó que la producción puede variar según el contexto económico, pero afirmó que "la calidad, la creatividad y todo el oficio" desarrollado durante décadas "no se pierde".

En contacto con Radio Mar del Plata, el dirigente atribuyó gran parte de la crisis a las condiciones de competencia. Aseguró que "con los chinos es imposible competir" y cuestionó un tipo de cambio que consideró artificialmente bajo y tasas de interés que calificó de "delirantes". También criticó la presión impositiva sobre la industria nacional y sostuvo que el sector "paga más impuestos que Shein". En ese sentido, lamentó que se reduzcan gravámenes a las plataformas extranjeras porque "parece que nos hacen bullying". Pese al escenario adverso, Fasano afirmó que las empresas están "tratando de reconvertirse" para adaptarse al nuevo esquema económico y señaló que ya existen dos firmas marplatenses que exportan. No obstante, reclamó que el cambio de modelo "no se haya hecho de manera paulatina", algo que -advirtió- "no es bueno para los empresarios ni para el empleo". También pidió acompañamiento para revitalizar el corredor comercial de la avenida Juan B. Justo, uno de los polos históricos de la industria textil local. Fuente: Agencia DIB

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