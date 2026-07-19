Mar del Plata ya juega la final: fanáticos prendieron la parrilla en plena calle

La pasión por la Selección argentina volvió a regalar una imagen tan insólita como representativa de la cultura futbolera del país. A pocas horas de la final del Mundial 2026 frente a España, un grupo de hinchas decidió vivir la espera de una manera muy particular: montó un asado en una parada de colectivo del centro de Mar del Plata.

La escena se registró sobre la avenida Luro y Catamarca, a pocos metros del Palacio Municipal. Allí, los fanáticos instalaron una parrilla improvisada, encendieron el fuego y comenzaron a cocinar mientras compartían la previa del encuentro que puede consagrar a la Argentina como bicampeona del mundo.

La curiosa postal no tardó en llamar la atención de quienes circulaban por la zona y rápidamente comenzó a difundirse en las redes sociales, donde muchos la definieron como "la previa más argentina posible". Entre banderas celestes y blancas, camisetas de la Selección y el infaltable humo de la parrilla, el ambiente fue de auténtica fiesta.

El lugar elegido no fue casual. Se trata de una de las zonas céntricas de Mar del Plata donde habitualmente se concentran los simpatizantes para celebrar los grandes triunfos deportivos. De hecho, las autoridades locales siguen de cerca la organización de los festejos, especialmente por la circulación de motos, el uso de fuegos artificiales y la gran cantidad de personas que suele reunirse en caso de una victoria argentina.

Mientras la ansiedad crece con el correr de las horas, la ciudad balnearia ya comenzó a palpitar el partido decisivo. Familias, grupos de amigos y turistas se preparan para seguir el encuentro en bares, restaurantes, plazas y hogares, aunque algunos eligieron anticipar el festejo con una tradición bien nacional.

La imagen del asado en una parada de colectivo sintetiza el clima que se vive en la previa de la final. Con ilusión, entusiasmo y mucho color, los hinchas argentinos volvieron a demostrar que, cuando juega la Selección, cualquier lugar puede convertirse en un punto de encuentro para compartir la pasión por la camiseta albiceleste.