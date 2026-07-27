lunes 27 de julio de 2026
27 de julio de 2026 - 08:30

Encontraron el cuerpo del último pescador desaparecido en el Río de la Plata

Damián Giubu fue reconocido por su hermana luego de ser encontrado en la costa de Magdalena. La Justicia intenta determinar qué pasó con el bote en el que viajaban los cinco amigos.

Por Agencia DIB
Prefectura encabeza la búsqueda de los cinco pescadores que se embarcaron en el Río de la Plata el pasado 14 de junio.&nbsp;

Prefectura encabeza la búsqueda de los cinco pescadores que se embarcaron en el Río de la Plata el pasado 14 de junio. 

Entre los pescadores que son buscados en la costa de Berazategui están los hermanos Carlos y Claudio Kovach.

Entre los pescadores que son buscados en la costa de Berazategui están los hermanos Carlos y Claudio Kovach.

NA

El cuerpo de Damián Giubu, el último de los cinco pescadores que permanecía desaparecido desde el pasado 14 de junio, fue identificado por su hermana después de haber sido encontrado el sábado en la costa del partido bonaerense de Magdalena.

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Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson. 

Identificaron el cuerpo del pescador desaparecido que encontraron cerca de la costa de Uruguay
Carlos Alberto Kovach estaba desaparecido desde el 14 de junio cuando salió con otros cuatro hombres a pescar al Río de la Plata. 

Encontraron el cuerpo de otro de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Giubu fue localizado en la costa del campo La Vasquita, en la zona de Bartolomé Bavio. Con su identificación, las autoridades confirmaron que fueron encontrados los cuerpos de Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Damián Giubu.

Los cinco hombres habían ingresado al Río de la Plata a la altura de Hudson y no regresaron. Tras varias horas de haber perdido contacto con ellos, las familias presentaron la denuncia correspondiente y se desplegó un amplio operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina, con la participación de bomberos, Defensa Civil, guardaparques y voluntarios.

Qué pasó con la embarcación, la clave

Las condiciones meteorológicas en el momento de la partida eran buenas, por lo que se descartó la hipótesis de un temporal. El jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval, Fernando Rodríguez, explicó ni bien comenzó la búsqueda que “en algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”.

El hallazgo puso fin a una búsqueda que se extendió durante seis semanas y la investigación judicial se concentra ahora en establecer qué ocurrió con la embarcación en la que navegaba el grupo.

Fuente: Agencia DIB

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