El Gobierno nombró a 12 nuevos jueces, dos en la provincia de Buenos Aires

Con decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno designó a doce nuevos jueces , entre ellos, dos para los juzgados bonaerenses de Lomas de Zamora y San Martín.

En la provincia de Buenos Aires

Además de los seis magistrados de CABA, dos de Tucumán, uno de Posadas y uno para San Juan, en el Boletín Oficial de este miércoles figuran los nombramientos de Bernardo María Rodríguez Palma como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín; y de Juan Tomás Rodríguez Ponte, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de Lomas de Zamora.