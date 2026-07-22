miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 11:21

El Gobierno nombró a 12 nuevos jueces, dos en la provincia de Buenos Aires

Entre los jueces designados se encuentran dos para Lomas de Zamora y San Martín, además de un vocal en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.

Por Agencia DIB
Doce nuevo jueces para seis ciudades del país.

Doce nuevo jueces para seis ciudades del país.

NA

Con decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno designó a doce nuevos jueces, entre ellos, dos para los juzgados bonaerenses de Lomas de Zamora y San Martín.

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En la provincia de Buenos Aires

Además de los seis magistrados de CABA, dos de Tucumán, uno de Posadas y uno para San Juan, en el Boletín Oficial de este miércoles figuran los nombramientos de Bernardo María Rodríguez Palma como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín; y de Juan Tomás Rodríguez Ponte, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3 de Lomas de Zamora.

El Gobierno también designó a nueve vocales, uno de ellos, Santiago José Martín, para la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata.

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