miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 17:25

Mar del Plata: detectan cinco intoxicaciones por monóxido de carbono y emiten recomendaciones

Los pacientes fueron atendidos en el Hospital Materno Infantil y en el Hospital Interzonal General de Agudos. Las intoxicaciones ocurrieron en las viviendas de dos familias distintas. Cómo prevenir estas graves situaciones.

Por Agencia DIB
Es imprescindible tener cuidado con las estufas en invierno, tanto por los accidentes domésticos como por las pérdidas de monóxido de carbono.
Es imprescindible tener cuidado con las estufas en invierno, tanto por los accidentes domésticos como por las pérdidas de monóxido de carbono.
Subieron los casos de intoxicación por monóxido de carbono.

Subieron los casos de intoxicación por monóxido de carbono.

El Hospital Materno Infantil de Mar del Plata registró en la última semana cinco casos de intoxicación por monóxido de carbono ante la ocurrencia de los primeros fríos en la ciudad, cuando aún falta más de un mes para la llegada del invierno. Los casos alertaron al centro sanitario, que emitió una serie de recomendaciones para que la ciudadanía esté atenta a estos eventos, que muchas veces se detectan tarde y el gas puede dejar secuelas severas.

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No utilizar hornallas, hornos o braseros para calefaccionar ambientes cerrados sin ventilación adecuada. Las estufas sin salida al exterior representan otro factor de riesgo importante.

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Según explicaron desde el hospital, los casos correspondieron a dos grupos familiares distintos. Los niños fueron atendidos en el Materno Infantil, mientras que los adultos fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la ciudad.

“No llegó el peor frío, pero ya tuvimos los primeros casos de pacientes que ingresaron por intoxicación con monóxido de carbono”, señalaron desde el centro de salud pediátrico al portal Mi 8, al alertar sobre el inicio temprano de este tipo de episodios.

Una de las intoxicaciones estuvo vinculada a fallas en una hornalla, mientras que la otra se produjo por un horno con mala combustión, dos situaciones frecuentes en esta época del año cuando se busca calefaccionar ambientes cerrados.

Atención a los síntomas

En tanto, desde el hospital remarcaron que los síntomas pueden comenzar de manera progresiva y a veces confundirse con otros malestares, por lo que hay que estar especialmente alerta cuando se encienden estufas o artefactos para calefaccionar de un año a otro. “El cuadro puede empezar con somnolencia, dolor de cabeza, vómitos y mareos”, explicaron. Si la intoxicación avanza, el cuadro puede derivar en “pérdida de conciencia, convulsiones y la muerte”.

Lo que dificulta la detección inmediata de estas intoxicaciones es que el monóxido de carbono no tiene olor ni genera irritación ocular, por lo que se expande sin dar señales inmediatas, y cuando aparecen los síntomas la intoxicación está en curso.

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Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones, se insiste en ventilar todos los ambientes todos los días, incluso en jornadas de mucho frío, y evitar el uso de hornallas, hornos y braseros como sistema de calefacción.

También se aconseja controlar estufas, calefones, termotanques y otros artefactos a gas con un gasista matriculado, verificar que la llama sea siempre de color azul y prestar atención a manchas negras, tiznado o señales de mala combustión.

Otro punto clave es no dormir con braseros o artefactos encendidos en espacios cerrados y mantener siempre alguna entrada de aire que permita renovar el oxígeno dentro de la vivienda.

Ante síntomas compatibles con una posible intoxicación, la recomendación es abrir puertas y ventanas de inmediato, salir del ambiente y buscar asistencia médica urgente, ya que actuar rápido puede ser fundamental para evitar consecuencias graves.

Fuente: Agencia DIB

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