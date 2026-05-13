El uso de la capacidad instalada tuvo una recuperación: 59,8% en marzo

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 59,8% en marzo, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . El organismo indicó que el nivel registrado estuvo por encima del observado en el mismo mes de 2025, cuando había sido de 54,4%. Este 59,8% es el mejor indicador desde octubre del año pasado, cuando la utilización de la capacidad instalada había alcanzado al 61%.

El Indec detalló que, dentro de los bloques sectoriales, los niveles de utilización superiores al promedio general correspondieron a refinación del petróleo (86%) , industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70%), sustancias y productos químicos (69,5%) y productos alimenticios y bebidas (61,6%).

En tanto, otros sectores se ubicaron por debajo del nivel general. Entre ellos se encuentran productos minerales no metálicos (56,6%), edición e impresión (56%), productos del tabaco (52,7%), industria automotriz (49,6%), productos de caucho y plástico (41,3%), productos textiles (40,2%) y metalmecánica excepto automotores (40%) , según consignó el organismo estadístico.

El informe señaló que la principal incidencia positiva interanual se registró en el bloque de sustancias y productos químicos, que alcanzó un nivel de utilización de 69,5%, por encima del 53,8% de marzo de 2025. Este desempeño se vinculó con mayores niveles de producción de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos, de acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero.

Uso Capacidad Instalada

Asimismo, el Indec indicó que las industrias metálicas básicas alcanzaron un 73,3% de utilización, con una suba respecto del año anterior, en línea con el incremento interanual de la producción de acero crudo. También se registraron aumentos en productos alimenticios y bebidas, asociados a una mayor molienda de oleaginosas y a una suba en la elaboración de bebidas.

La principal incidencia negativa se observó en la industria metalmecánica excluida la automotriz, que registró un nivel de utilización de 40%, inferior al de marzo de 2025. Según el organismo, esta caída se explicó por menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico, en el marco de descensos interanuales en ambos rubros.

El indicador mide la proporción de la capacidad productiva del sector industrial que efectivamente se utiliza, a partir de un relevamiento que abarca entre 600 y 700 empresas. El cálculo considera la producción máxima posible de cada sector en función de criterios técnicos como el uso potencial de las plantas, los turnos de trabajo y las paradas necesarias para mantenimiento.

Fuente: Agencia DIB