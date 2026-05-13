miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 08:09

Prohíben ingresar a las canchas del país a los deudores alimentarios

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La restricción ya regía en algunas jurisdicciones.

Por Agencia DIB
Una hinchada en la cancha.
Una hinchada en la cancha.

El Gobierno amplió el programa Tribuna Segura y habilitó la posibilidad de restringir el ingreso a estadios de fútbol a personas inscriptas en registros de deudores alimentarios. La medida, que ya regía en algunas jurisdicciones, ahora se incorpora al sistema de control a nivel nacional.

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La decisión fue oficializada a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial. El documento dispone la modificación “del artículo 2º de la Resolución Nº 354/2017”, que establece los criterios para aplicar la restricción de concurrencia administrativa en espectáculos futbolísticos.

Entre los cambios incorporados, se establece que también podrá impedirse el ingreso a quienes “se encontrare[n] (…) inscripto[s] en un Registro Público de Alimentantes Morosos, o su equivalente, de conformidad con la normativa local”. El texto precisa que la restricción se mantendrá “mientras continúe vigente la situación que le dio origen”.

El programa Tribuna Segura fue creado para controlar el acceso a los estadios y prevenir hechos de violencia en el fútbol. De acuerdo con la normativa, contempla “el control de acceso e ingreso, y fiscalización de entrada a estadios de fútbol” durante los encuentros.

Hasta ahora, el sistema permitía restringir la entrada a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados a espectáculos deportivos, así como a quienes hubieran protagonizado conductas violentas o generaran riesgos para la seguridad pública. También incluía situaciones relacionadas con disturbios en la vía pública o hechos que afectaran el orden público, incluso en manifestaciones o concentraciones fuera de los estadios.

La nueva resolución incorpora a ese esquema a quienes incumplen con el pago de obligaciones alimentarias, en línea con normativas ya existentes en distintas jurisdicciones.

Fuente: Agencia DIB

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