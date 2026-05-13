Incautan 124 plantas de marihuana y detienen a una pareja en la localidad de Glew

Imagen tomada con un drone de la mega plantación de marihuana allanada en Glew.

La Policía Federal Argentina incautó una mega plantación de marihuana en Glew.

La Policía Federal Argentina incautó una mega plantación de marihuana en Glew y detuvo a una pareja.

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó una vivienda en la localidad bonaerense de Glew , en el partido de Almirante Brown, operativo en el que fueron incautadas 124 plantas de marihuana y una pareja quedó detenida.

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La investigación comenzó en el mes de febrero, al detectar maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes. A partir de algunos datos aportados por un informante registrado en el marco de la Ley 27.319 (agente encubierto), se llegó a la posible existencia de un cultivo de cannabis sativa, en un domicilio de la localidad de Glew. Asimismo, mediante el empleo de un drone se verificó la existencia de un cultivo de cannabis sativa en los fondos de una propiedad emplazada en Glew.

En virtud de los elementos probatorios reunidos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, Secretaría N°1 a cargo de Sabrina Fanello, ordenó tres allanamientos.

operativo marihuana

Plantas y elementos incautados

Durante los procedimientos fueron detenidos un hombre y una mujer. Además se secuestraron 124 plantas de cannabis sativa, tres plantas secas con presencia de cogollos de marihuana junto a 437 gramos de cogollos de marihuana y 488 gramos de cocaína.

También hallaron dos carpas de cultivo, 25 artefactos de iluminación tipo para el cultivo indoor, 5 ventiladores, 3 equipos de aire acondicionado para climatizar el ambiente de cultivo, 24 bidones plásticos conteniendo fertilizantes y/o nutrientes para cultivo y otros elemento.

Completan los elementos secuestrados balanzas, elementos de fraccionamiento, un cuchillo, $662.540 pesos, dispositivos electrónicos, un posnet, dispositivos de comunicación, dos celulares y demás elementos de interés para la causa.

Fuente: Agencia DIB