Monte Hermoso: encargado de una iglesia evangélica condenado por abuso sexual de una menor

La Justicia de Bahía Blanca condenó a un hombre por abusar sexualmente de una menor.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a Gerónimo Martín Suárez a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por haber abusado de una menor de edad en Monte Hermoso.

Según la causa, los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 en el interior de la vivienda que ocupa el hombre, ubicada al lado de una iglesia donde realiza tareas de encargado, en calle Felipe Deluster al 900.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, en ese lugar Suárez le había efectuado tocamientos a una menor, quien tenía entre 7 y 9 años de edad. Además, el hombre había sometido a la niña a reiteradas situaciones abusivas, luego de las cuales le refería que no debía decir nada al respecto.

Suárez fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso gravemente ultrajante.

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