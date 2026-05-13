miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 16:36

El Bioparque La Plata fue distinguido durante las II Jornadas Argentinas de Nutrición en Animales Silvestres

El reconocimiento destacó un trabajo sobre el uso de recursos vegetales del predio para la alimentación de especies bajo cuidado humano.

Por Agencia DIB
Bioparque LA PLata 2

Un trabajo técnico y científico presentado por el Bioparque La Plata obtuvo el segundo lugar durante la premiación final de las II Jornadas Argentinas de Nutrición en Animales Silvestres (JANAS), desarrolladas en las instalaciones de Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú.

Más noticias
La tradicional Torta Argentina de Dolores.

Dolores se prepara para la 12ª Fiesta de la Torta Argentina
Los fieles del Señor del Mailin se convocan esta fin de semana en Malvinas Argentinas.

Fin de semana con deportes, miel, milanesas, libros, rock y mucha fe

La distinción fue otorgada al trabajo elaborado por Gabriela Gorriti y Martina Palladino sobre el uso de plantas del predio en la alimentación de los animales del Bioparque. Hasta el momento, se identificaron más de 300 especies vegetales, de las cuales más de la mitad podrían incorporarse a la dieta de distintas especies bajo cuidado humano.

Integrantes de distintas áreas técnicas del Bioparque participaron además de las jornadas y del Seminario de Rehabilitación de Fauna Silvestre, espacios orientados al intercambio de conocimientos, la capacitación y el fortalecimiento de vínculos de trabajo entre instituciones, en línea con la política de formación permanente que promueven el Municipio y el Bioparque para su personal técnico.

La comisión técnica del Bioparque estuvo representada por la Directora de la institución, Manuela López, y representantes de las áreas de Biología, Nutrición y Veterinaria, junto a miembros de los departamentos Curatorial y de Docencia e Investigación.

Las jornadas abordaron diferentes ejes temáticos vinculados a la nutrición y el manejo de fauna silvestre, incluyendo producción vegetal para animales bajo cuidado profesional, casuística de deficiencias nutricionales, protocolos de crianza, suplementación, perfiles nutricionales y estrategias de economía circular, entre otros.

Durante la primera jornada se realizaron recorridas por las áreas de nutrición y diversos talleres prácticos, y posteriormente, se desarrollaron exposiciones orales y presentaciones científicas vinculadas a nutrición clínica, manejo alimenticio y experiencias aplicadas en distintas instituciones del país.

La participación en este tipo de encuentros representa una herramienta fundamental para el fortalecimiento de capacidades técnicas, el intercambio de experiencias y la construcción de redes de colaboración entre profesionales e instituciones comprometidas con la conservación, la investigación y el bienestar de la fauna silvestre.

Bienestar animal y equilibrio natural

El Bioparque La Plata ya ha reubicado 110 animales del ex Zoo. El concepto de bioparque, a diferencia de los antiguos zoológicos, da prioridad al bienestar animal y no al exhibicionismo. Reconoce las relaciones equilibradas que hay entre todos los elementos de la naturaleza y está comprometido con la protección ambiental en todas las formas posibles.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Dolores se prepara para la 12ª Fiesta de la Torta Argentina

Fin de semana con deportes, miel, milanesas, libros, rock y mucha fe

A un mes del Mundial: la prelista de Scaloni tiene 28 bonaerenses

La Paz, el pueblo turístico de Roque Pérez donde reinan los almacenes

Menú bonaerense: pollo al disco

Fiesta de fe: el pueblo de Luján celebró el día de la Virgen

Best Tourism Villages 2026: cuáles son los cinco pueblos bonaerenses en competencia

Día del Escritor Bonaerense: homenaje a un chacabuquense de cuya desaparición se cumplen 50 años

Mayo trae homenajes a China, Japón, alfajores y el sandwich de miga más grande del mundo

Presentaron en el CONICET La Plata los proyectos que serán financiados por un fondo provincial

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los fieles del Señor del Mailin se convocan esta fin de semana en Malvinas Argentinas.

Fin de semana con deportes, miel, milanesas, libros, rock y mucha fe

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Matías Oscar Vilchez tenía 37 años.

Investigan a un capitán y a un médico por la muerte de un marinero en un barco que había salido de Mar del Plata