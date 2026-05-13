El Bioparque La Plata fue distinguido durante las II Jornadas Argentinas de Nutrición en Animales Silvestres

Un trabajo técnico y científico presentado por el Bioparque La Plata obtuvo el segundo lugar durante la premiación final de las II Jornadas Argentinas de Nutrición en Animales Silvestres (JANAS), desarrolladas en las instalaciones de Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú .

La distinción fue otorgada al trabajo elaborado por Gabriela Gorriti y Martina Palladino sobre el uso de plantas del predio en la alimentación de los animales del Bioparque. Hasta el momento, se identificaron más de 300 especies vegetales , de las cuales más de la mitad podrían incorporarse a la dieta de distintas especies bajo cuidado humano.

Integrantes de distintas áreas técnicas del Bioparque participaron además de las jornadas y del Seminario de Rehabilitación de Fauna Silvestre , espacios orientados al intercambio de conocimientos, la capacitación y el fortalecimiento de vínculos de trabajo entre instituciones, en línea con la política de formación permanente que promueven el Municipio y el Bioparque para su personal técnico.

La comisión técnica del Bioparque estuvo representada por la Directora de la institución, Manuela López, y representantes de las áreas de Biología, Nutrición y Veterinaria, junto a miembros de los departamentos Curatorial y de Docencia e Investigación.

Las jornadas abordaron diferentes ejes temáticos vinculados a la nutrición y el manejo de fauna silvestre, incluyendo producción vegetal para animales bajo cuidado profesional, casuística de deficiencias nutricionales, protocolos de crianza, suplementación, perfiles nutricionales y estrategias de economía circular, entre otros.

Durante la primera jornada se realizaron recorridas por las áreas de nutrición y diversos talleres prácticos, y posteriormente, se desarrollaron exposiciones orales y presentaciones científicas vinculadas a nutrición clínica, manejo alimenticio y experiencias aplicadas en distintas instituciones del país.

La participación en este tipo de encuentros representa una herramienta fundamental para el fortalecimiento de capacidades técnicas, el intercambio de experiencias y la construcción de redes de colaboración entre profesionales e instituciones comprometidas con la conservación, la investigación y el bienestar de la fauna silvestre.

Bienestar animal y equilibrio natural

El Bioparque La Plata ya ha reubicado 110 animales del ex Zoo. El concepto de bioparque, a diferencia de los antiguos zoológicos, da prioridad al bienestar animal y no al exhibicionismo. Reconoce las relaciones equilibradas que hay entre todos los elementos de la naturaleza y está comprometido con la protección ambiental en todas las formas posibles.

Fuente: Agencia DIB