La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena por la muerte del hijo de Federico Storani

La Suprema Corte bonaerense confirmó la condena a nueve años de prisión contra Pablo Torres Lacal, el empresario que en 2016 provocó el choque de lanchas en el Delta de Tigre en el que murieron Manuel Storani, hijo del dirigente radical y ex ministro del Interior Federico Storani ; su madre, Ángeles Bruzzone; y Francisco Gotti, amigo del acusado.

Con esta decisión, los jueces Daniel Fernando Soria y Sergio Gabriel Torres, junto a los conjueces Víctor Violini y Manuel Bouchoux, rechazaron los recursos de nulidad y de queja presentados por la defensa del imputado y ratificaron lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro.

Sin embargo, Torres Lacal seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme, aunque tiene prohibido salir del país o ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización judicial.

El caso se remonta a la madrugada del 31 de marzo de 2016, cuando la lancha Shark II, conducida por Torres Lacal, impactó a gran velocidad contra la embarcación Mad II, en la que viajaban Ángeles Bruzzone y su hijo Manuel.

La investigación judicial determinó que el acusado manejaba de manera temeraria, realizando maniobras en zigzag y a una velocidad incompatible con la visibilidad del lugar. El impacto fue fatal: Bruzzone, su hijo de 14 años y Gotti murieron en el acto.

Un largo proceso judicial

El proceso judicial se extendió durante más de siete años. En noviembre de 2023, los jueces del tribunal Oral número 1 de San Isidro Sebastián Urquijo, Alberto Ortolani y Gonzalo Aquino habían condenado a Torres Lacal por homicidio simple con dolo eventual, al considerar que el empresario conocía los riesgos de su conducta y aun así decidió mantenerla. El Tribunal de Casación bonaerense confirmó la sentencia en agosto de 2024, y ahora la Suprema Corte volvió a hacerlo.

Federico Storani sobre el condenado

“A mi hijo lo recuerdo como lo que era: un adolescente de 14 años, con toda una vida por delante, querido, adorado y muy buen estudiante”, expresó Federico Storani tras conocer el fallo. “Conmigo tenía una relación entrañable, era mi bálsamo. Siempre estaba con una sonrisa”, recordó. El dirigente radical lamentó además que “Torres Lacal nunca pidió disculpas” y que “utilizó todas las chicanas posibles para evitar ir preso”.

Durante el juicio en San Isidro, la lectura del veredicto se vivió en un clima de fuerte tensión, con familiares y amigos de ambas partes separados dentro de la sala. Afuera, decenas de personas siguieron la audiencia por transmisión oficial y celebraron entre lágrimas el fallo. “Se hizo justicia, después de tanto tiempo”, repitieron los allegados a Ángeles y Manuel.

Para Storani, el cierre de esta etapa judicial representa “un alivio parcial”. “Nada me devuelve la vida de Manuel. Cambiaría todo esto por un abrazo”, dijo, visiblemente emocionado. Pero aclaró que “la lucha continúa”, ya que la defensa del condenado podría recurrir aún a la Corte Suprema de la Nación. “Es recurso tras recurso -lamentó-. Pero esta vez, al menos, la justicia bonaerense estuvo a la altura”.