La Plata: polémica por una "marcha de antorchas" militar para conmemorar la partida de soldados a Malvinas

Más de cuatro décadas después, la Guerra de Malvinas continúa siendo una herida abierta en la memoria de los argentinos, y hay polémicas que no terminan. Como es el caso que se está discutiendo por estos días en La Plata , cuando el Regimiento 7 anunció la realización de la llamada “marcha de antorchas” en recuerdo de la partida de sus soldados a las Islas, el 13 de abril de 1982 , en un evento que es enérgicamente rechazado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de la ciudad.

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El lunes, en principio, habrá dos actos separados . Por un lado, los militares marcharán 13 kilómetros a pie desde Arana, donde está ahora el Regimiento 7, hasta 19, 51 y 53, a metros de los viejos portones de 19 y 51, donde partieron centenares de soldados en colectivos de línea. Saldrán a las 18 y para las 21 harán un acto en el portón que hoy simboliza el punto de partida de los colimbas hacia la guerra. Por otro, el Cecim, organismos de derechos humanos y gremios, harán un acto a metros de allí, desde las 19.

El Cecim consideró, según lo expresaron en un comunicado, que la caminata con presencia de militares en actividad junto a veteranos y familiares representa una “provocación” y una “afrenta” tanto a la memoria de los soldados como a la ciudadanía platense.

“ El 13 de abril de 1982 es el día que comienza el destino desconocido , donde las familias de más de 800 soldados vivieron cada minuto de esos 74 días que duró la Guerra, en absoluta incertidumbre, angustia y en la zozobra del ;vamos ganando! ”, expresaron en el texto.

Y agregaron: “Para los soldados es el día que nos llevan hacia el hambre, la tortura y la muerte”.

“El comienzo del Horror”

El planteo no se limita al aniversario de la guerra, sino que vincula de manera directa al Regimiento 7 con delitos de la jerarquía militar en el conflicto y el accionar represivo.

La organización sostiene que dicha unidad resultó responsable de la “represión, desaparición, tortura y muerte de cientos de platenses” durante la última dictadura militar.

Asimismo, los excombatientes denunciaron: “¿Cómo podemos aceptar que se promueva conmemorar el comienzo del Horror? Sin haber realizado en estos 44 años de culminada la guerra una sola autocritica”.

Implicado

Según se sostiene en el Cecim, la marcha deriva de una orden del Ministerio de Defensa, desde diciembre a cargo del teniente general Carlos Presti, hijo del coronel Roque Carlos Presti. Éste fue jefe del Regimiento de Infantería 7 “Coronel Conde” entre 1975 y 1977, cuando ese cuartel, hoy situado en la zona de 143 y 630, Arana, estaba emplazado en la actual Plaza Islas Malvinas.

En La Plata tenía asiento la jefatura del Área 113, responsable de los centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría Quinta. Organismos de Derechos Humanos de la ciudad señalan a Roque Presti como responsable de varias desapariciones, entre esas la de la nieta de María Isabel “Chicha” de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue investigado, pero falleció sin condena.

“¿Podemos permitir esta afrenta?”

El Cecim resaltó que este predio, trazado como plaza en el diseño original de la Ciudad y cedido a los militares a principios del siglo XX, cuenta con la protección legal de Sitio de la Memoria, por la Ley 26.691 y por una ordenanza municipal sancionada en 2016, pero puesta en vigencia en forma reciente.

Expresaron: “Hoy la Plaza Islas Malvinas es un espacio recuperado al horror para toda la ciudadanía platense. una de las plazas más visitadas y disfrutadas de nuestra ciudad. ¿Podemos los platenses permitir semejante afrenta ante un dispositivo militar que marchará con una fanfarria estruendosa para intentar tapar las voces que claman Justicia?”.

“Las voces de los ‘Pibes de Malvinas’ torturados por sus jefes militares no merecen semejante provocación, a los muertos por el hambre y por la impericia se les falta el respeto”, subrayaron.

“Nunca hubo esta reacción”

Según El Día, una fuente militar cercana a la organización de la marcha comentó sobre la reacción del Cecim: “Esto es algo sentimental, simbólico con la finalidad de homenajear a los 36 caídos”. Añadió que la marcha del 13 “es algo ya tradicional. No es la primera vez que se hace, viene desde 2012”. Pero señaló: “No había habido antes una reacción de este tipo”.

Fuente: Agencia DIB