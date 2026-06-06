Cáritas: este fin de semana se lleva a cabo la Colecta Anual en todo el país

Bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, Cáritas Argentina desarrolla su tradicional Colecta Anual este fin de semana -sábado 6 y domingo 7- en todas las parroquias, capillas y comunidades del país. La colecta permite financiar en gran medida los programas de promoción humana que se llevan adelante todo el año.

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Cáritas Argentina nació en 1956 con el propósito de organizar y dar mayor alcance a las acciones de ayuda y acompañamiento que muchas comunidades de la Iglesia argentina venían brindando en favor de las personas más vulnerables.

En relación a este acontecimiento, monseñor Gustavo Carrara , arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, expresó: “Hacemos memoria agradecida del camino recorrido. Hacemos memoria agradecida de tantos voluntarios y voluntarias que acompañaron situaciones de fragilidad. Hacemos memoria agradecida de tantos que cuidaron, a lo largo de los 70 años, la fragilidad de nuestro pueblo. Esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza”. Y destacó: “Queremos seguir alentando la esperanza. Porque donde sembramos amor, y eso es Cáritas, se enciende la esperanza”.

Embed - Invitación de Mons. Gustavo Carrara a sumarse a la #ColectaAnualDeCáritas | Cáritas Argentina

¿Cómo colaborar con la Colecta Anual de Cáritas?

Además de los canales para las donaciones en las parroquias y las alcancías en sitios públicos, Cáritas también tiene habilitadas sus redes sociales y plataformas digitales para quienes prefieran el uso de medios electrónicos.

* Se puede hacer llegar los aporte por tarjeta de crédito, débito, CBU, pagomiscuentas o Mercado Pago ingresando a caritas.org.ar/sumate

* Por transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina: Cuenta Corriente Banco ICBC Nº 0546-02000042/42 Sucursal Casa Central 0546 // CBU 0150546702000000042422 A nombre de: Cáritas Argentina – CUIT 30-51731290-4. [Alias DONA.CARITAS.ARG]

* Por WhatsApp al número +54 9 11 2817-2726

* Para la recepción de donaciones en efectivo se repartirán sobres y se desplegarán alcancías en parroquias, capillas, centros misionales y en lugares públicos como plazas, avenidas o supermercados.

(Más información en www.caritas.org.ar/colecta2026)

Fuente: Agencia DIB