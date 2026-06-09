Una estudiante de 15 años intentó quitarse la vida en un baño de una escuela de La Plata

Una adolescente de 15 años intentó quitarse la vida en horario escolar y la comunidad educativa quedó conmocionada. El preocupante episodio ocurrió en la Escuela Técnica Nº5 de La Plata , ubicada en calle 76 entre 7 y 8.

Según trascendió, alguien pudo advertir lo que ocurría en uno de los baños del establecimiento y dio aviso al 911. De inmediato llegaron efectivos de la comisaría octava de Villa Elvira y pudieron asistir a la menor.

Por fortuna, la estudiante fue hallada consciente , con signos vitales y fuera de peligro. Una ambulancia del SAME llegó a la institución para completar la atención médica y articular con especialistas en materia de salud mental .

Según precisó el diario El Día, las circunstancias que rodean el episodio son materia de investigación. El caso quedó bajo análisis de las autoridades competentes. La escuela, en tanto, implementará los protocolos para estos casos, para dar un abordaje institucional que involucre a toda la comunidad educativa.

Recursos, lineamientos y pautas de prevención y atención

El gobierno de la provincia de Buenos Aires cuenta con una serie de recursos y lineamientos para para equipos técnicos, educativos, sociales y de salud sobre prevención del suicidio y contención de los casos.

Si bien se trata de una problemática de salud, su abordaje requiere articulación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, con esfuerzos integrales ya que una consideración singular no es suficiente para una situación tan compleja.

Es importante no interpretar necesariamente que, quien se auto inflige una lesión o intenta suicidarse, es alguien que no desea vivir. Tampoco hay una relación causal ni lineal entre ambas. No toda conducta autolesiva se relaciona con un intento de suicidio. En muchos casos remite a un sufrimiento que es volcado en el cuerpo como un intento de significarlo o de calmar el intenso dolor psíquico que atraviesa la persona.

En cuanto a los intentos de suicidio propiamente dichos, muchas veces la persona puede encontrarse en una situación de ambivalencia. Hay un sufrimiento que, sin importar su origen, se vive como intransitable e insostenible. Quienes atraviesan esta situación podrían reformular el sentido de su vivir con el apoyo de personas significativas, la red comunitaria, referentes y/o profesionales intervinientes.

Las manifestaciones de angustia y los llamados de atención no deben ser naturalizados ni interpretados como actitudes inmaduras, caprichosas o manipuladoras. Deben entenderse, por el contrario, como un mensaje dirigido a un otro sobre un profundo padecer que se espera que escuche. Por lo tanto, se tienen que abordar con la seriedad y sensibilidad que ameritan.

Fuente: Agencia DIB