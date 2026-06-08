La Plata: ya está en circulación el primer colectivo urbano 100% eléctrico

La Plata tiene el primer colectivo eléctrico de la provincia.

El primer colectivo eléctrico de la ciudad de La Plata comenzó a recorrer las calles de la ciudad esta mañana. Se trata de un interno de la Línea Oeste (Empresa 9 de Julio) con accesibilidad para personas con movilidad reducida, climatización, carga de celulares y otras funciones especiales. Según remarcaron directivos de la firma a cargo del servicio, la iniciativa "representa un avance en sustentabilidad ambiental, innovación tecnológica y modernización del transporte".

Días atrás, durante la presentación de la unidad, la empresa explicó que “no se trata solo de sumar una nueva unidad, representa un avance en materia de sustentabilidad ambiental, innovación tecnológica y modernización del transporte urbano de la Ciudad”. Es, según 9 de Julio, del primer coche eléctrico de la provincia de Buenos Aires. El mismo funciona con baterías recargables, no utiliza combustibles fósiles ni genera emisiones contaminantes.

Tras la presentación oficial realizada la semana pasada, el vehículo 0KM fue puesto en marcha este lunes y cumplió con sus primeros servicios. Fuentes oficiales informaron que el pliego licitatorio bajo revisión municipal "prevé una renovación porcentual anual según el parque automotor de cada empresa a partir de la implementación". En ese sentido, la expectativa está puesta ahora en replicar la experiencia y sumar cada vez más unidades al sistema urbano.

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