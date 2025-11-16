domingo 16 de noviembre de 2025
16 de noviembre de 2025 - 09:59

La Plata: piloto de carreras murió mientras participaba de una competencia zonal

Fue en el Roberto Mouras de La Plata. La víctima, Alejandro Frangioli, de 66 años, se desvaneció durante la última vuelta a bordo de Ford Fiesta.

Por Agencia DIB
Alejandro Frangioli, de 66 años, murió mientras competía en La Plata.

Un piloto falleció este sábado mientras participaba de una competencia zonal de Turismo Internacional en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. La víctima, identificada como Alejandro Frangioli, de 66 años, se desvaneció durante la última vuelta mientras conducía su Ford Fiesta, perdió el control del vehículo y detuvo la marcha al costado de la pista.

back to fun: un viaje al cine y la cultura pop de los 80 llega a la capital bonaerense

Una de las obras más icónicas de Lumpen Bola: el homenaje a Spinetta realizado a pocos días de la muerte del Flaco, en 2012.

Dolor en La Plata por el fallecimiento del muralista Lumpen Bola

A pesar de que se le practicaron maniobras de RCP, no fue posible reanimarlo, y el médico interviniente confirmó que el deceso se produjo por causas naturales. En el lugar se encontraba su yerno, Guillermo Quiroga, quien señaló que Frangioli había sufrido previamente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y seguía un tratamiento médico.

“La ACTC lamenta profundamente el fallecimiento del piloto Alejandro Frangioli, ocurrida en la tarde de ayer en el autódromo Roberto Mouras”. De acuerdo con la Asociación Corredores Turismo Carretera, Fragioli era oriundo de la ciudad de Resistencia, Chaco. “Empresario del transporte, tenía 66 años y era un entusiasta del automovilismo deportivo desde siempre. Se inició en el automovilismo zonal, luego recaló en el Turismo Internacional, consiguiendo tres títulos en la Clase Súper y esta temporada luchaba para quedarse con el campeonato de la Clase 2”. (DIB)

El homenaje en Mar del Plata a 8 años de la desaparición del submarino ARA San Juan.

Por  Agencia DIB