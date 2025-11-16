La Plata: piloto de carreras murió mientras participaba de una competencia zonal

Alejandro Frangioli, de 66 años, murió mientras competía en La Plata. ACTC

Un piloto falleció este sábado mientras participaba de una competencia zonal de Turismo Internacional en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. La víctima, identificada como Alejandro Frangioli, de 66 años, se desvaneció durante la última vuelta mientras conducía su Ford Fiesta, perdió el control del vehículo y detuvo la marcha al costado de la pista.

A pesar de que se le practicaron maniobras de RCP, no fue posible reanimarlo, y el médico interviniente confirmó que el deceso se produjo por causas naturales. En el lugar se encontraba su yerno, Guillermo Quiroga, quien señaló que Frangioli había sufrido previamente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y seguía un tratamiento médico.

“La ACTC lamenta profundamente el fallecimiento del piloto Alejandro Frangioli, ocurrida en la tarde de ayer en el autódromo Roberto Mouras”. De acuerdo con la Asociación Corredores Turismo Carretera, Fragioli era oriundo de la ciudad de Resistencia, Chaco. “Empresario del transporte, tenía 66 años y era un entusiasta del automovilismo deportivo desde siempre. Se inició en el automovilismo zonal, luego recaló en el Turismo Internacional, consiguiendo tres títulos en la Clase Súper y esta temporada luchaba para quedarse con el campeonato de la Clase 2”. (DIB)

Para compartir en redes







