viernes 14 de noviembre de 2025
14 de noviembre de 2025 - 14:35

La Defensoría rechazó la medida del Gobierno de habilitar cortes de agua por falta de pago

“Estamos ante una decisión inconstitucional e irrazonable, ya que existen alternativas menos perjudiciales para garantizar la continuidad de este servicio público esencial”, se destacó.

Por Agencia DIB
La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió que no se habiliten los cortes de agua por falta de pago.

La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió que no se habiliten los cortes de agua por falta de pago.

Pexels

La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al Gobierno nacional que modifique el decreto por el que habilitó a las empresas prestadoras del servicio de agua potable a interrumpir el suministro por falta de pago, al considerarla una medida “inconstitucional e irrazonable”.

Más noticias
Faustino Oro, el niño prodigio de 12 años, se enfrenta al campeón argentino, Sandro Mareco.

Faustino Oro y Sandro Mareco elevan el ajedrez en Bahía Blanca
La Orquesta y el Coro estables del Teatro Argentino.

El Teatro Argentino celebra el aniversario de La Plata con una Gala Lírica

“Afecta a los derechos humanos”

“Estamos ante una decisión inconstitucional e irrazonable, ya que existen alternativas menos perjudiciales para garantizar la continuidad de este servicio público esencial. De aplicarse, afectaría profundamente los derechos humanos de las y los habitantes de la Provincia”, indicó Lorenzino.

Además, la Defensoría le recomendó al Ministerio de Economía de la Nación, al Órgano de Contralor (ERAS) y a AySA que hasta tanto se produzca esta modificación en el decreto se abstengan de implementar los cortes totales del servicio.

En su postura, el organismo considera al suministro del agua potable y cloacas como un “derecho humano esencial”. Además, indicó que este tipo de modificaciones no debe hacerse por DNU sino mediante una ley, y que tanto el Estado como las empresas públicas o privadas deben garantizar el contenido mínimo esencial del agua, incluso frente a la falta de pago.

Temas
Ver más

Faustino Oro y Sandro Mareco elevan el ajedrez en Bahía Blanca

El Teatro Argentino celebra el aniversario de La Plata con una Gala Lírica

La Plata celebra su 143° aniversario con un festival gratuito en Plaza Moreno

Monte Hermoso prohibió los gazebos en la playa y estalló la polémica

El guardiacárcel cantor de Urdampilleta que ganó 40 millones para su pueblo

Suspenden a 175 trabajadores de la principal fábrica textil de Mar del Plata

Mar del Plata: desde el Consejo Escolar afirman que lo sucedido en la Escuela 21 fue "un desastre"

No guardes el paraguas: vuelven las lluvias este fin de semana en la provincia de Buenos Aires

Por primera vez, una mujer conduce la cárcel que aloja hombres en Azul

Crean un programa con subsidios para ayudar a víctimas de violencia de género

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Textilana, la empresa que fabrica la marca Mauro Sergio. 

Suspenden a 175 trabajadores de la principal fábrica textil de Mar del Plata

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 14 al 20 de noviembre

Semana del 14 al 20 de noviembre