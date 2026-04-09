jueves 09 de abril de 2026
9 de abril de 2026 - 18:31

Kreplak: "El sistema de salud está en estado crítico y estamos muy preocupados"

El ministro expresó que la situación actual constituye “un atentado contra la salud pública” y advirtió que “empezar la temporada alta sin medicamentos es como ir a la guerra sin fusiles”.

Por Agencia DIB
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expresó su preocupación por la situación actual del sistema sanitario a nivel nacional y alertó sobre las consecuencias del ajuste en políticas públicas esenciales.

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En una entrevista radial, Kreplak destacó la importancia del Programa Remediar y cuestionó la reducción en el envío de medicamentos. Remediar es la política más importante que tiene el Ministerio junto con las vacunas, señaló, y advirtió que actualmente la Provincia está recibiendo “cerca del 30% o 40% de lo que recibía antes”. El ministro fue contundente al remarcar que se trata de un derecho consolidado: “Es un derecho adquirido de la sociedad, no se puede retroceder de esta manera”.

En ese sentido, alertó que la interrupción en el acceso a tratamientos puede generar un fuerte impacto en el sistema sanitario: “Cuando uno no recibe esa medicación, en 15 días está en la guardia con una crisis. Va a colapsar el sistema de salud por emergencia”.

Además, consideró que la situación actual constituye “un atentado contra la salud pública” y advirtió que “empezar la temporada alta sin medicamentos es como ir a la guerra sin fusiles”.

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Kreplak también hizo referencia a la situación de las vacunas y alertó sobre la falta de dosis y sus consecuencias. “Si no tenemos las vacunas a tiempo, a todas las personas que van a la guardia se les van a sumar quienes no estén vacunados”, remarcó el funcionario.

En relación a la salud mental, Kreplak cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y defendió el modelo bonaerense: “La reforma que plantean es un retroceso. La crisis se resuelve con más inversión, no con cambios en la ley”. Además, subrayó que en la Provincia ya se avanzó en el cierre del 70% de los manicomios, con una estrategia basada en la atención comunitaria y el respeto de los derechos humanos.

Fuente: Agencia DIB

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