El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó por los antivacunas y el avance de la desinformación

El debate sobre la vacunación volvió a ocupar el centro de la escena sanitaria y política. En la apertura de las 141° Jornadas Científicas del hospital San Martín de La Plata , el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , cargó contra la campaña antivacunas revitalizada en los últimos días, al calor de un evento organizado en la Cámara de Diputados que cuestionó la eficacia y necesidad de las inmunizaciones.

Kreplak sostuvo que quienes promueven el escepticismo sobre las vacunas “buscan la destrucción del derecho a la salud” y cuestionó que sectores que se presentan como expertos utilicen “el prestigio social y académico que la comunidad otorga a las y los trabajadores de la salud para poner en duda un pilar básico de la salud pública”.

El funcionario insistió en que la discusión trasciende la técnica médica y apunta al corazón del sistema sanitario: “Detrás de ese ataque está la pregunta por qué derechos tiene la población y qué significa garantizar salud para todos”.

Las declaraciones del ministro se dieron después de participar en el Congreso de una reunión informativa conjunta encabezada por los diputados Pablo Yedlin y Daniel Gollán, convocada en respuesta directa al evento antivacunas organizado por la legisladora del PRO Marilú Quiroz. Mientras un sector promovía dudas sobre la vacunación, otro reunió a especialistas y referentes para reforzar la evidencia científica acumulada en torno a la eficacia de las inmunizaciones.

Embed | El Hospital San Martín de #LaPlata está llevando adelante las 141° Jornadas Científicas



Un espacio histórico e indispensable de encuentro, formación e intercambio académico que reúne a profesionales, residentes, estudiantes y equipos de salud de toda la región para… pic.twitter.com/CAO9IUMoIl — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 28, 2025

Entre los participantes estuvieron el ex ministro de Salud nacional Adolfo Rubinstein; la titular de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Ángela Gentile; el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Roberto Debbag; y la periodista científica Nora Bär. Durante la jornada, coincidieron en que la vacunación fue y continúa siendo “una de las herramientas más eficaces y seguras” para reducir enfermedades graves y evitar muertes.

Coberturas en baja y preocupación institucional

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el retroceso de las coberturas vacunales en Argentina. Yedlin advirtió que, aunque las variaciones son históricas, en las mediciones más recientes se registran niveles “particularmente bajos”, un fenómeno que se profundizó tras la pandemia. “Las causas son múltiples, pero la desinformación juega un rol determinante”, señaló.

Kreplak también se refirió a esa tendencia y recordó que el país sostuvo durante décadas “uno de los calendarios de vacunación más completos y exitosos de la región”.

Sin embargo, denunció que la caída actual responde tanto al avance de los discursos negacionistas como a decisiones del Gobierno nacional de “desmantelar políticas estratégicas, entre ellas, la de inmunización”.

Para el ministro, la consecuencia de esos retrocesos es directa en el trabajo cotidiano de los hospitales. “Ustedes saben que si el Estado no garantizara el acceso a medicamentos y vacunas, muchos pacientes no sobrevivirían. Y eso haría imposible la tarea de cualquier trabajador de la salud”, dijo ante médicos y enfermeros en el San Martín.

El PRO se despega

El PRO aclaró que está a favor de las campañas de vacunación como política de salud pública para despegarse del polémico evento "anti vacunas" de Marilú Quiroz.

“En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos”, señalaron.

Embed En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos.… — PRO (@proargentina) November 28, 2025

A través de un comunicado, el partido fundado y liderado por Mauricio Macri apuntó que durante el Gobierno de Cambiemos “Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el Calendario Nacional y promoviendo una cultura de prevención que permitió mantener controladas enfermedades que hoy, lamentablemente, vuelven a aparecer”.

“La caída en la tasa de vacunación en los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba. No podemos naturalizar este retroceso”, subrayaron.

Por eso desde el PRO enfatizaron que “vacunarse no es una opinión” sino que “es una responsabilidad individual y colectiva”.

“Desde el PRO impulsamos y acompañaremos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas”, concluyeron.