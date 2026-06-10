Bahía Blanca: detienen a dos menores y a otro joven en silla de ruedas por el robo de una moto

Un hecho de inseguridad se registró este miércoles por la mañana en el barrio 9 de Noviembre de Bahía Blanca, donde tres jóvenes -uno de ellos en silla de ruedas- fueron aprehendidos tras un asalto . Entre los detenidos hay uno de 20 años y dos menores de 15 y 16, todos con antecedentes.

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De acuerdo con La Nueva , el episodio ocurrió alrededor de las 11 en la intersección de Rojas y Rosales, cuando efectivos del Comando de Patrullas, junto a personal de la Policía Local y de la comisaría Cuarta, realizaban recorridas preventivas. En ese contexto, observaron a dos adolescentes que empujaban una motocicleta, acompañados por un tercer sospechoso que se movilizaba en silla de ruedas .

Al advertir la presencia policial, los menores arrojaron el rodado e intentaron escapar a pie, mientras que el tercer implicado huyó en dirección contraria . La maniobra despertó sospechas y derivó en una breve persecución que culminó con la demora de los tres.

Minutos después se presentó en el lugar la víctima del robo, identificada como Emanuel Alejandro Pérez (42) , quien tenía el rostro ensangrentado. Según relató, los tres jóvenes habían ingresado a su vivienda, lo golpearon y le sustrajeron la moto . Además, señaló al joven en silla de ruedas como quien portaba el arma durante el asalto.

A partir de ese testimonio, la policía desplegó un operativo cerrojo en la zona. Con la colaboración de vecinos, los efectivos lograron hallar el arma descartada: se trataba de una pistola de aire comprimido con apariencia similar a la de un arma de fuego real.

Siempre según La Nueva, el principal sospechoso fue identificado como Kevin Nahuel Gómez (20), quien quedó inmediatamente aprehendido. Según fuentes policiales, el joven había sido detenido el 15 de mayo en un allanamiento en su domicilio, donde se le secuestró una motocicleta robada el día anterior.

En tanto, el menor de 15 años también había sido demorado en ese procedimiento por encubrimiento, mientras que el adolescente de 16 registra una detención previa, el 29 de enero, por el robo de otro motovehículo.

Los tres quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “robo agravado por el uso de arma impropia, participación de menores, en poblado y en banda, e infracción a la Ley 23.737”.

Fuente: Agencia DIB