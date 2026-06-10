La Provincia recibe a estatales y docentes para cerrar un nuevo aumento salarial

El Gobierno de Axel Kicillof recibirá este jueves a los gremios de trabajadores estatales y docentes en paritarias para buscar cerrar un nuevo aumento salarial que impacte en el medio aguinaldo y busque, en parte, recuperar la pérdida de poder adquisitivo de este año.

El llamado llega luego de un encuentro previo, realizado el 22 de mayo, pero que solo sirvió para que ambas partes hagan catarsis. Del lado de la Provincia en relación a los recortes de fondos por parte de la administración nacional y desde los sindicatos por la pérdida de más de tres puntos porcentuales en 2026 en relación a los números del Indec.

Las expectativas están puestas en que, tras conocerse el último índice inflacionario, la oferta llegue con un ajuste que permita recortar la pérdida. Como viene informando Agencia DIB, los empleados públicos bonaerenses recibieron un incremento salarial acumulado del 9% en cuotas . A eso se sumó una bonificación remunerativa no bonificable de entre $20.000 y $30.000.

Una de las claves, que ambas partes tienen presente, es que a principios de la próxima semana se deben liquidar los sueldos, por lo que, de existir una propuesta que lleve a un entendimiento, debería lograrse en estas horas para que los agentes públicos la perciban con los sueldos correspondientes a junio.

Además, en caso de conseguir un ajuste para el sexto mes del año, eso impactará en el medio aguinaldo. Por eso, lograr un acuerdo es un objetivo con el que los gremios llegan a la mesa de negociación. Mientras que la administración de Axel Kicillof suma otro objetivo: poder firmar un acuerdo salarial por los próximos tres o cuatro meses, para así darle previsibilidad a las asfixiadas arcas bonaerenses.

La convocatoria primero será con los docentes del Frente Gremial y luego con la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), así como también a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), principales organizaciones que representan a los empleados públicos bonaerenses.

Fuente: Agencia DIB