Javier Alonso cruzó a la senadora Arietto: "Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, cruzó a la senadora provincial Florencia Arietto por haber publicado información falsa en la red social X, asegurando que en la localidad de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, "la provincia esconde los patrulleros", el municipio no hace obras y el lugar es "tierra de nadie".

Alonso no dejó pasar el posteo de la legisladora a través de la misma red social y, además de aclarar la información errónea, le sugirió a la senadora que "antes de desinformar se dedique a trabajar".

En el posteo, acompañado de un video tomado por una concejal del municipio que gobierna el intendente de Fuerza Patria, Federico Otermín, Arietto expresó textual: "Mirá cómo los vecinos de Budge son robados permanente mientras la provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie. Gran trabajo de la concejal Eli Barboza".

Alonso se tomó un tiempo para responder y, en un texto más extenso, puntualizó: "Basado en el profundo desconocimiento que vuelve a demostrar la senadora Arietto, algo ya habitual a lo largo de su trayectoria y de sus reiteradas derrotas en materia de seguridad, es necesario aclarar lo evidente. Los móviles que menciona en Lomas de Zamora están dados de baja y a la espera de que el Gobierno nacional autorice su despacho para la compactación, una demora que responde a la desidia burocrática de Nación".

El su línea explicativa, el ministro indicó: "Los patrulleros, como cualquier herramienta operativa, tienen vida útil y luego son reemplazados por unidades nuevas. Eso es exactamente lo que venimos haciendo durante toda nuestra gestión: más de 7.400 móviles 0 km, completamente equipados, fueron entregados hasta la fecha para fortalecer el trabajo policial en toda la Provincia".



Para cerrar, le dio un consejo a la senadora: " Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar. Los bonaerenses no conocen ningún aporte concreto de su parte, más allá de que todos los meses percibe recursos que salen del esfuerzo del pueblo de la provincia". Fuente: Agencia DIB

