miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 17:50

Javier Alonso cruzó a la senadora Arietto: "Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar"

El intercambio se dio a través de la red social X, donde la legisladora acusó al gobierno provincial de "esconder patrulleros".

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
La senadora bonaerense Florencia Arietto y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.&nbsp;

La senadora bonaerense Florencia Arietto y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. 

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, cruzó a la senadora provincial Florencia Arietto por haber publicado información falsa en la red social X, asegurando que en la localidad de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, "la provincia esconde los patrulleros", el municipio no hace obras y el lugar es "tierra de nadie".

Más noticias
Nadia Elisabet Montañez era buscada en Bolívar desde el 1 de enero.

Bolívar: encontraron muerta a la mujer que era buscada desde Año Nuevo
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puede llegar a inscripciones récords este año.

UNLP: Medicina, Artes y Psicología son las carreras más buscadas en 2026

Alonso no dejó pasar el posteo de la legisladora a través de la misma red social y, además de aclarar la información errónea, le sugirió a la senadora que "antes de desinformar se dedique a trabajar".

En el posteo, acompañado de un video tomado por una concejal del municipio que gobierna el intendente de Fuerza Patria, Federico Otermín, Arietto expresó textual: "Mirá cómo los vecinos de Budge son robados permanente mientras la provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie. Gran trabajo de la concejal Eli Barboza".

Embed

Alonso se tomó un tiempo para responder y, en un texto más extenso, puntualizó: "Basado en el profundo desconocimiento que vuelve a demostrar la senadora Arietto, algo ya habitual a lo largo de su trayectoria y de sus reiteradas derrotas en materia de seguridad, es necesario aclarar lo evidente. Los móviles que menciona en Lomas de Zamora están dados de baja y a la espera de que el Gobierno nacional autorice su despacho para la compactación, una demora que responde a la desidia burocrática de Nación".

El su línea explicativa, el ministro indicó: "Los patrulleros, como cualquier herramienta operativa, tienen vida útil y luego son reemplazados por unidades nuevas. Eso es exactamente lo que venimos haciendo durante toda nuestra gestión: más de 7.400 móviles 0 km, completamente equipados, fueron entregados hasta la fecha para fortalecer el trabajo policial en toda la Provincia".

Embed

Para cerrar, le dio un consejo a la senadora: " Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar. Los bonaerenses no conocen ningún aporte concreto de su parte, más allá de que todos los meses percibe recursos que salen del esfuerzo del pueblo de la provincia".

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bolívar: encontraron muerta a la mujer que era buscada desde Año Nuevo

UNLP: Medicina, Artes y Psicología son las carreras más buscadas en 2026

Una vacuna contra un popular virus retrasa el envejecimiento y la demencia

Polémica por la temporada: Mar del Plata contradice a Scioli y confirma que cayó la cantidad de visitantes

Astilleros rechazó el aumento a los estatales y abrió el primer conflicto en la calle con el gobierno de Kicillof

Más controles en Pinamar y Villa Gesell contra los "irresponsables inadaptados" que circulan por los médanos

La Rioja, entre sus paisajes coloridos y una agenda de festivales

Buscan prohibir por ley la circulación de vehículos en las playas bonaerenses

Tambos: en 2025 creció 8% la producción bonaerense y esperan un 2026 moderado

Cómo sigue la salud de Bastián: sin fiebre y con respiraciones espontáneas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación por los casos de hantavirus. (Chris F/pexels)

Una persona falleció por hantavirus en Arrecifes y son cinco las víctimas en PBA

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La senadora bonaerense Florencia Arietto y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. 

Javier Alonso cruzó a la senadora Arietto: "Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar"