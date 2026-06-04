Salud completó el envío de vacunas: preocupa el aumento de circulación del virus de la gripe A (H3N2)

La vacunación contra la gripe protege contra la enfermedad en forma individual y comunitaria.

La vacuna antigripal es la medida de prevención más eficaz para evitar cuadros graves de la enfermedad.

Los grupos de riesgo son los más vulnerables y pueden desarrollar casos graves de gripe, que requieran internación.

Ante la confirmación de un incremento en la circulación de gripe A (H3N2), el Ministerio de Salud de la Nación completó el envío de las dosis de vacunas antigripales que faltaban a todas las jurisdicciones , por que las autoridades instan a la población a vacunarse, a pocos días de la llegada del invierno.

Enfermedades de invierno: más del 80% de las camas de cuidados críticos de adultos están ocupadas en PBA

La vacuna antigripal es gratuita para grupos de riesgo y, este año, es crucial que todas las personas que se encuentren dentro de esa población objetivo se apliquen la dosis anual, ya que el antecedente de circulación del virus de influenza A (H3N2) subclado K en el hemisferio norte es grave: esta variante viral causó una mayor cantidad de casos graves, con desarrollo de neumonía e internaciones .

"Completamos el 100% del envío previsto de vacunas antigripales para que quienes integran la población objetivo puedan vacunarse a tiempo. Desde el inicio de la estrategia, distribuimos más de 8 millones de dosis a las jurisdicciones , PAMI, obras sociales e instituciones. A partir de los pedidos realizados por las provincias, enviamos más de 550 mil dosis adicionales para reforzar la vacunación de adultos", precisó un comunicado de la cartera sanitaria.

La vacuna antigripal es la medida de prevención más eficaz para evitar cuadros graves de la enfermedad.

Más casos de gripe A (H3N2)

Esta semana, el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, pidió especialmente a los adultos mayores que se vacunen, ya que solo el 36% de las personas que integran el grupo de riesgo de mayores de 65 años se aplicó la dosis correspondiente, y el virus ya está circulando fuertemente en los distritos bonaerenses y en el país. "Esta situación es grave, es el grupo de riesgo más vulnerable, le pido a la población que se acerque a los vacunatorios que ahora hay vacunas", expresó el ministro.

De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nº20 del Ministerio de Salud bonaerense, correspondiente a la semana (SE) del 17 al 23 de mayo de 2026, a nivel nacional se identificó un aumento en las detecciones de influenza A (H3N2) y su porcentaje de positividad desde la primera semana de marzo de 2026 (SE 10). Asimismo, la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR) y SARSCoV2 se mantiene baja.

Respecto de la vigilancia por síndromes respiratorios desde el inicio del año 2026 hasta los primeros días de mayo (SE 20), en PBA se notificaron un total de 107.473 enfermedad tipo influenza y 13.093 neumonías.

gripe sintomas Fiebre, dolor de cuerpo, decaimiento, dificultad respiratoria, mucosidad y cansancio son síntomas de gripe.

Desde el 11 de marzo de 2026 se desarrolla la vacunación contra la gripe humana en todo el país, con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por infecciones por virus influenza en los grupos de mayor riesgo.

Deben vacunarse:

Personas embarazadas (en cualquier trimestre).

(en cualquier trimestre). Personas puérperas (en los 10 días posteriores al parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad).

(en los 10 días posteriores al parto, preferentemente antes del egreso de la maternidad). Personas mayores de 65 años .

. Niños y niñas de entre 6 meses y 2 años.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (enfermedades de base).

con factores de riesgo (enfermedades de base). Personal estratégico.

Personas en contacto con aves de corral (nuevo grupo de riesgo).

La gripe (influenza) es una enfermedad respiratoria contagiosa, causada por los virus de la influenza. Los síntomas más habituales son fiebre alta (38º o más), dolor de cabeza, decaimiento, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular y malestar generalizado. También pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea, pero éstos son más comunes en los niños que en los adultos. La enfermedad tiene un período de incubación corta, entre 2 a 5 días, y es altamente contagiosa desde un día antes de aparecer y hasta siete días después.

Prevención y tratamiento

Además de la vacuna antigripal, para prevenir la transmisión de la enfermedad de persona a persona deben tenerse en cuenta las siguientes medidas y hábitos:

Lavarse frecuentemente las manos (antes y después de comer, al volver de la calle, luego de estrechar las manos a alguien que tiene tos y resfrío, luego de ir al baño, etc.).

(antes y después de comer, al volver de la calle, luego de estrechar las manos a alguien que tiene tos y resfrío, luego de ir al baño, etc.). Al toser o estornudar, cubrirse la boca o la nariz con un pañuelo de papel o, en su defecto, con el pliegue del codo. No se recomienda cubrirse con las manos, ya que ello favorece la transmisión del virus.

No se recomienda cubrirse con las manos, ya que ello favorece la transmisión del virus. Evitar acercarse a personas que padezcan gripe.

Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas. Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas.

Pueden consumirse medicamentos de venta libre destinados a aliviar los síntomas de la gripe , pero sólo por pocos días y, en caso de que dichos síntomas persistan, debe consultarse al médico.

, pero sólo por pocos días y, en caso de que dichos síntomas persistan, debe consultarse al médico. No debe administrarse aspirina a los niños o jóvenes.

La mayoría de las personas en buen estado de salud se recuperan de la gripe sin complicaciones.

Fuente: Agencia DIB