jueves 04 de junio de 2026
4 de junio de 2026 - 12:28

Zona Fría: qué cambia y por qué el subsidio al gas será menor al actual

El proyecto para limitarla Zona Fría está en el Senado. Tiene un cambio clave en torno a los subsidios. Cómo impactará en los municipios bonaerenses.

Diarios Bonaerenses | Fernando Delaiti
Por Fernando Delaiti
Personas portan ropa abrigadora mientras caminan por una calle. (Agencia Xinhua)

Personas portan ropa abrigadora mientras caminan por una calle. (Agencia Xinhua)

El proyecto de ley que restringe la llamada "Zona Fría", que el Senado deberá tratar en los próximos días (probablemente en pleno Mundial de fútbol), tendrá un cambio clave en el alcance actual de los hogares que pagan menos por la tarifa de gas. Y si bien el Gobierno asegura que mantendrá subsidios, serán más acotados.

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La iniciativa del Gobierno de Javier Milei, que busca ahorrar unos $250.000 millones que salieron el año pasado de las arcas estatales, suma rechazo en el interior bonaerense, con la junta de firmas y presión de intendentes. Y paralelamente, los senadores delo peronismo, tal lo adelantó José Mayans, buscan convencer a sus pares provincianos para que no avance el proyecto.

En principio, de aprobarse la ley quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliació

zona fría cambios

n de 2021, como Buenos Aires (salvo el municipio de Patagones), Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Serán, alrededor de 3.350.000 de hogares, aunque desde el Gobierno indicaron que seguirán otorgando el beneficio a aquellos que lo necesiten. Será para los que cobren menos de tres Canastas Básicas Totales mensuales: hoy unos $4,4 millones.

Como informó Agencia DIB, en la actualidad son unos 1.240.000 de hogares de 94 municipios los que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el 20% del total de usuarios del territorio. Para esos distritos, la suba en la factura de los usuarios alcanzados será de entre el 40% y el 100%. Salvo que acceda al subsidio que tendrá un cambio importante que hará que sea menor y que, inclusive, suba la tarifa para las provincias que permanezcan en la zona fría. ¿Por qué?

Los cambios en los subsidios al gas

Hasta ahora, los usuarios alcanzados reciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. Pero, y acá está el cambio, el nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es apenas uno de los tres componentes que integran una factura residencial.

Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo que pagan los hogares; y el costo del transporte troncal del gas natural. Sobre esos dos segmentos de la tarifa el Estado dejará de cubrir el descuento que actualmente financia. Por eso, la tarifa subirá para todos y las provincias patagónicas también recibirán boletas con ajustes en torno al 25%.

Para el caso de los 94 municipios bonaerenses que quedarían afuera del régimen, el subsidio que promete el Gobierno será de un porcentaje sobre el PIST, ítem que suele ser un tercio o un cuarto del total de la factura. Entonces, de acuerdo a lo que pudo averiguar Agencia DIB si el PIST representa el 30% de la factura y recibe un descuento del 50% sobre ese componente, la reducción final de la factura rondará el 15%, antes de considerar otros cargos e impuestos.

Yendo a un ejemplo concreto, hoy un usuario que abona $60.000 en una ciudad del interior con el subsidio más alto, “se ahorra” unos $42.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $102.000. Porque el subsidio es sobre el total de la factura.

Sin embargo, con el cambio será sobre el PIST, que en esa misma boleta de $102.000 ronda los $25.000. En ese caso, si el usuario tiene un beneficio del 50% aplicado sobre ese componente, el ahorro efectivo en la factura sería de $12.500, es decir, alrededor de 12,5% de la factura final. Pagará, en concreto, $87.500 en vez de los 60.000 de ahora.

Fuente: Agencia DIB

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