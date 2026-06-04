Despidos, suspensiones y paralización de actividades: la crisis golpea a la industria

Mayo y el inicio de junio muestran en la industria de la provincia de Buenos Aires una continuidad de la crisis. Fábricas paralizadas , empresas en crisis , sucursales cerradas y trabajadores despedidos marcan el pulso y no dejan de encender una alarma y preocupar a las autoridades.

La Plata: empleados despedidos de una empresa textil protestaron en la puerta de la fábrica

Una de las compañías que confirmó su cierre definitivo en medio de una crisis en el consumo y crecimiento de las importaciones, fue Cabot Argentina , la única productora local de negro de humo , un insumo crítico para la fabricación de neumáticos y productos de caucho.

Esta multinacional estadounidense anunció el cierre de su fábrica de más de 60 años en la localidad de Campana. La decisión implica la pérdida de alrededor de 90 empleados directos y 60 indirectos que prestaban servicios de vigilancia, comedor, lavadero y mantenimiento

Pero este caso no es aislado. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) , la actividad manufacturera presentó caídas interanuales de dos dígitos en los últimos meses, con el sector de sustancias y productos químicos entre los más afectados.

También la contratista de Ternium Damluc cerró sus puertas y despidió a todo su personal conformado por 80 trabajadores en la localidad de Ramallo. Si bien el gremio logró ocho reinserciones, la disputa ahora pasa por las indemnizaciones, que la empresa pretende reducir por “falta de trabajo”.

En esa misma ciudad bonaerense, la empresa Welding Alloys radicada hace 25 años en el Parque Industrial Comirsa, envió esta semana telegramas de despido a ocho trabajadores metalúrgicos, sumándose a cinco desvinculaciones previas en áreas administrativas y técnicas. La firma atraviesa una profunda crisis por la falta de nuevos contratos. Mientras que en Pilar, el gremio de Químicos se manifestó esta semana en la puerta de la firma Cascia, que despidió a un grupo de trabajadores.

También en las últimas horas hubo trabajadores despedidos en Bayer, donde prestaban servicios a través de la contratista Ameghino Servicios Industriales. De hecho el lunes frente a la planta ubicada sobre Ruta Provincial N°6, cerca de la rotonda de acceso a Zárate, hubo una protesta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manupassaglia/status/2061839770674716885&partner=&hide_thread=false En el norte de la provincia arrancamos bárbaro el mes de la recuperación económica: Welding Alloys Argentina, radicada en el Parque Industrial Comirsa desde hace 25 años, despidió personal para hacerle frente a la crisis.

En junio se venía la recuperación. https://t.co/b3eeXxsn2r pic.twitter.com/pEUnUE8LFr — Manuel Passaglia (@manupassaglia) June 2, 2026

Empresa paralizada y cierre de sucursales

Otro sector muy golpeado desde principios de año es el de los neumáticos que, como punto más alto, tuvo el cierre de Fate meses atrás, que dejó a más de 900 operarios en la calle. Ahora, una de las únicas dos fábricas que permanece activa en el país paralizará por completo su actividad entre el 15 y el 21 de junio, a raíz de la caída de ventas.

Se trata de Pirelli, filial de la multinacional italiana y con fábrica en Merlo, donde trabajan 650 operarios. Además, la compañía, que ya había paralizado su producción a mediados de mayo, notificó a sus trabajadores que a partir de julio comenzará a funcionar únicamente de lunes a viernes y no de lunes a domingos como viene haciendo hasta el momento.

Pero también la luz roja llegó al sector bancario, por la decisión de cerrar sucursales en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Durante mayo, el Banco Hipotecario cerró cuatro sucursales ubicadas en Luján, Junín, Tigre y Tandil.

En paralelo, también se registraron despidos y cierre de oficinas en Banco Supervielle. Mientras que la sede del Banco Santander en Dolores, dejará de operar el próximo 14 de agosto.

Según la Asociación Bancaria denunció que detrás de la reestructuración existe un proceso de reducción de personal y achicamiento operativo que podría derivar en nuevos conflictos laborales.

Fuente: Agencia DIB