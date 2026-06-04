El Senado aprobó la designación de 13 jueces federales para la Provincia

Bartolome Abdala en un tramo de la sesión en la que ejerció la presidencia de la Cámara.

El Senado de la Nación aprobó este miércoles 13 pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia Federal de la provincia de Buenos Aires , en una sesión atravesada por intensas negociaciones políticas y que terminó ampliando la cantidad de expedientes tratados respecto de los previstos inicialmente.

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La votación permitió avanzar sobre cargos estratégicos en tribunales y cámaras federales con asiento en La Plata, San Martín y Hurlingham. La mayoría de las designaciones corresponden a la capital bonaerense, donde se concentra buena parte de las vacantes que permanecían sin cubrir dentro del sistema judicial federal.

La sesión también estuvo marcada por la polémica en torno al pliego de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata . La Casa Rosada había impulsado el retiro de su candidatura, pero tras un cuarto intermedio y una negociación entre oficialismo y oposición, el expediente volvió al paquete de nombramientos y finalmente obtuvo acuerdo del Senado.

De los 13 magistrados aprobados para la provincia, ocho tendrán funciones en tribunales federales de La Plata . Entre ellos aparecen integrantes de los Tribunales Orales Federales N°1, N°2 y N°3, además de dos cargos en la Cámara Federal de Apelaciones.

La nómina se completa con cuatro designaciones para tribunales federales de San Martín y una para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

Con estas aprobaciones, el Senado de la Nación avanzó en la cobertura de vacantes consideradas estratégicas para el funcionamiento de la Justicia Federal bonaerense, una estructura que en los últimos años acumuló numerosos cargos sin titular definitivo

Quiénes son los 13 magistrados aprobados para la provincia

La Plata

María Julia Sosa – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

Emilio Santiago Faggi – Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Sala III).

Claudio Ricardo Silvestri – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata.

Carlos Fabián Cuesta – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

Pablo Ezequiel Wilk – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de La Plata.

Laureano Alberto Durán – Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Sala I).

Jésica Yael Sircovich – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata.

María Verónica Michelli – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

San Martín

Pablo Javier Flores – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de San Martín.

Javier Matías Arzubi Calvo – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín.

Juan Manuel Gaset Maisonave – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín.

Mario Alberto Ferrario – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de San Martín.

Hurlingham

Ana María Cristina Juan – Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

Fuente: Agencia DIB.