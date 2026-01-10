sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026 - 20:53

Javier Alonso ratificó el plan Kicillof 2027 y pidió ampliar el Movimiento Derecho al Futuro

Javier Alonso pidio hablar "con el peronismo de cada provincia y también con otras fuerzas políticas".

Javier Alonso responde preguntas frente a la Gobernación.&nbsp;

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ratificó el liderazgo de Axel Kicillof para construir una alternativa política que compita por la presidencia de la Nación en 2027, al tiempo que pidió tender puentes con el peronismo del interior del país, entre los que mencionó el caso de Córdoba.

“Tenemos que dejar de hablar de Milei y construir una alternativa del peronismo con propuestas concretas. Es lo que Axel viene planteando. Estuvimos construyendo una alternativa que vincula a muchos intendentes. Logramos una lista en unidad”, dijo Alonso en una entrevista con el portal Letra P.

El ministro de Seguridad, que acompañó a Kicillof en una visita a Gildo Insfrán en Formosa en la que muchos vieron el lanzamiento federal del bonaerense, insistió en la necesidad de ampliar el espacio político propio

El gobernador construyó el Movimiento Derecho al Futuro, pero no alcanza la provincia de Buenos Aires, ni alcanza el peronismo. Tenemos que ir más allá del peronismo y vincularnos con las provincias”, dijo Alonso.

Alonso enfatizó que “hay que hablar con el peronismo de Córdoba y de cada provincia. Y también con otras fuerzas políticas. El federalismo fue absolutamente aplastado por Milei. La alternativa es federal”.

Además, consideró “necesario” que el Movimiento Derecho al Futuro vaya más allá del peronismo en su construcción política. “Tenemos que ganar las elecciones y después, gobernar. Y vas a tener que gobernar con unas fuerzas internacionales que tienen un peso muy fuerte sobre la Argentina por el nivel de deuda que hay”, dijo Alonso.

Fuente: Agencia DIB.

