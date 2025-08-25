martes 26 de agosto de 2025
Inundaciones: el Gobierno nacional asiste con hasta $10.000 millones a distritos afectados

Es para damnificados de los partidos de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco. Las inundaciones fueron en mayo.

Una imagen de Zárate bajo agua.
El Gobierno nacional dará una asistencia económica de hasta $10.000 millones en subsidios para compensar pérdidas materiales a los afectados por las inundaciones ocurridas en mayo en diversas ciudades bonaerenses. Se trata de vecinos de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

"La Agencia Federal de Emergencias en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional tiene por objeto dar respuesta ante situaciones de desastres naturales y coordinar el apoyo y el despliegue de los recursos disponibles para el desarrollo de tareas, actividades y en las acciones de preparación, prevención, respuesta inmediata y poscrisis", destacó el informe publicado en la resolución.

En el mismo se añadió: "Mediante el Decreto Nº 497/25 se creó un fondo especial de asistencia directa por la suma de hasta pesos diez mil mil millones ($10.000.000.000) destinado a otorgar subsidios para los residentes afectados por las inundaciones acaecidas los días 16 y 17 de mayo de 2025, en las ciudades Zarate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, con el fin de compensar pérdidas materiales sufridas por dicho fenómeno".

"La urgencia y gravedad de los daños ocasionados por el evento meteorológico de los días 16 y 17 de mayo de 2025, en las ciudades de Zárate-Campana y localidades aledañas, de Provincia de Buenos Aires, exige la implementación de mecanismos ágiles, transparentes y efectivos para canalizar la ayuda estatal y garantizar el acceso de las personas físicas damnificados a los beneficios instituidos por el Decreto N° 497/2025", agregó el texto.

En ese sentido, se aprobó las normas complementarias del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) para las localidades de Zarate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

"Instrúyese al titular de la Agencia Federal de Emergencias a controlar, autorizar y aprobar los desembolsos correspondientes en la medida que las solicitudes presentadas se encuentren en 'Estado Aprobado', de acuerdo al Anexo aprobado por el artículo precedente. Cumplido, deberá informar a la Secretaría de Coordinación Administrativa de este Ministerio el listado de personas que se encuentran en condiciones de percibir el del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) para las localidades de Zarate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco de la Provincia de Buenos Aires", cerró. (DIB)

