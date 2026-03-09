Los vagones que iban a Pinamar serán enviados al Tren Patagónico de Río Negro

El traslado de los vagones que prestaban servicio en el tren a Pinamar. Diario Popular

Las dos formaciones de coches motores -de tres unidades cada una- que prestaban servicio en el tren a Pinamar fueron remolcadas la semana pasada desde los Talleres Remedios de Escalada de la Línea General Roca hasta el Depósito Haedo de la Línea Sarmiento. Desde allí serán trasladadas a los Talleres Liniers, donde serán reparadas antes de su transferencia a Tren Patagónico, la empresa estatal de la provincia de Río Negro que opera el servicio ferroviario entre Viedma y San Carlos de Bariloche.

Según informó Diario Popular, el traslado se realizó utilizando las vías principales de la Línea Roca hasta Temperley y, desde allí, el ramal que conecta con Haedo. De esta manera, los seis coches CAF 593 -fabricados en España entre 1982 y 1984- fueron remolcados por una locomotora y atravesaron los partidos bonaerenses de Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza y Morón.

El servicio ferroviario entre General Guido y Divisadero de Pinamar fue suspendido el 1 de abril del año pasado "por cuestiones de seguridad operacional que impiden garantizar una normal prestación. La medida responde al estado de la infraestructura de vía que provoca movimientos irregulares en la formación durante la marcha; y al deterioro de los puentes, lo que representa un riesgo para la seguridad de los pasajeros que utilizan ese recorrido de 96 kilómetros", informó en su momento Trenes Argentinos Operaciones. En los meses posteriores a la suspensión, el personal que se desempeñaba en ese ramal fue reubicado o desvinculado.

Desde entonces, las formaciones permanecieron almacenadas en los talleres de Remedios de Escalada. Ahora se decidió trasladarlas a los Talleres Liniers para realizar las tareas de reparación necesarias y ponerlas nuevamente en condiciones de servicio, siempre de acuerdo con Diario Popular.

Una vez reacondicionadas, las unidades serán enviadas a Río Negro para incorporarse a la operación de Tren Patagónico, que conecta la capital provincial, Viedma, con San Carlos de Bariloche. Ese recorrido, de poco más de 900 kilómetros, es actualmente el servicio ferroviario de larga distancia más extenso del país. La empresa también opera un trayecto adicional entre Bariloche e Ingeniero Jacobacci, de casi 200 kilómetros. Antes de ser asignados al ramal a Pinamar, estos coches motores -incorporados originalmente por la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA)- prestaron servicio entre Retiro y Rosario Norte en la Línea Mitre, además de cubrir servicios diferenciales en la Línea Sarmiento, especialmente en el tramo entre Puerto Madero y Castelar.

