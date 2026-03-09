Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género

Este lunes se realizó en varias localidades bonaerenses la marcha central por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que busca visibilizar las problemáticas derivadas de las distintas formas de violencia por cuestiones de género que viven mujeres, travestis/trans, lesbianas, homosexuales y disidencias. Se realizó en el marco del Paro Internacional de Mujeres que tuvo lugar en decenas de países, un día después del 8 de marzo que este año fue domingo.
