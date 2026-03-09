martes 10 de marzo de 2026
9 de marzo de 2026 - 21:15

Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género

La plazas bonaerenses se tiñeron de violeta, en el marco de otro paro y movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que busca poner en agenda la desigualdad por cuestiones de género y la violencia estructural que determina las relaciones sociales.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

IMG_0039
#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026 en Luján.&nbsp;

#8M 2026 en Luján. 

#8M 2026 en Tigre.&nbsp;

#8M 2026 en Tigre. 

#8M 2026 en Mar del Plata.&nbsp;

#8M 2026 en Mar del Plata. 

#8M 2026 en Mar del Plata.&nbsp;

#8M 2026 en Mar del Plata. 

#8M 2026 en Necochea.&nbsp;

#8M 2026 en Necochea. 

#8M 2026 en Necochea.&nbsp;

#8M 2026 en Necochea. 

#8M 2026 en Necochea.&nbsp;

#8M 2026 en Necochea. 

Este lunes se realizó en varias localidades bonaerenses la marcha central por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que busca visibilizar las problemáticas derivadas de las distintas formas de violencia por cuestiones de género que viven mujeres, travestis/trans, lesbianas, homosexuales y disidencias. Se realizó en el marco del Paro Internacional de Mujeres que tuvo lugar en decenas de países, un día después del 8 de marzo que este año fue domingo.

Más noticias
#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

#8M 2026: masivas marchas contra la violencia y la desigualdad de género
Un fin de semana de celebraciones en Tres Arroyos con la Fiesta Provincial del Trigo

Fin de semana para celebrar el Día de la Mujer y con mucho campo
Embed

Entre las proclamas, los distintos colectivos que marcharon pidieron por casos puntuales de feminicidios no resueltos, así como también por la desigualdad económica, laboral y de derechos que se ejerce desde la lógica patriarcal, de base capitalista, que sostiene las relaciones socioeconómicas en el mundo occidental.

Embed

La marcha tuvo también este lunes la gran movilización que se realiza todos los años en la Ciudad de Buenos Aires, en inmediaciones de Plaza de Mayo, y réplicas en todas las provincias del país.

Temas
Ver más

#8M 2026: masivas marchas contra la violencia y la desigualdad de género

Fin de semana para celebrar el Día de la Mujer y con mucho campo

Los vagones que iban a Pinamar serán enviados al Tren Patagónico de Río Negro

Gripe A (H3N2): los grupos de riesgo comienzan a vacunarse esta semana

Imprudencia vial en Hudson: un conductor sin licencia dio 2,73 en el test de alcoholemia

Bahía Blanca: demanda por daños y perjuicios contra la consejera escolar y también contra la Justicia

Máximo Kirchner dijo que La Cámpora "no le pone palos en la rueda" a Axel Kicillof

Provincia de Buenos Aires suma 25 feminicidios de los 48 registrados desde el 1º de enero de 2026 en el país

Conocida fábrica de preservativos avanzó con el despido de 220 trabajadores

Nación rechazó un reclamo contra la desregulación de la VTV

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En Argentina la cifra de feminicidios sigue siendo alarmante: hay un caso cada 30 horas. 

Provincia de Buenos Aires suma 25 feminicidios de los 48 registrados desde el 1º de enero de 2026 en el país

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre)

Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género