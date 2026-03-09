Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género

#8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre) #8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre) #8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre) #8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre) #8M 2026 en La Plata. (Agencia DIB / Adriana Dellatorre) #8M 2026 en Luján. #8M 2026 en Tigre. #8M 2026 en Mar del Plata. #8M 2026 en Mar del Plata. #8M 2026 en Necochea. #8M 2026 en Necochea. #8M 2026 en Necochea.

Este lunes se realizó en varias localidades bonaerenses la marcha central por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que busca visibilizar las problemáticas derivadas de las distintas formas de violencia por cuestiones de género que viven mujeres, travestis/trans, lesbianas, homosexuales y disidencias. Se realizó en el marco del Paro Internacional de Mujeres que tuvo lugar en decenas de países, un día después del 8 de marzo que este año fue domingo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib) Entre las proclamas, los distintos colectivos que marcharon pidieron por casos puntuales de feminicidios no resueltos, así como también por la desigualdad económica, laboral y de derechos que se ejerce desde la lógica patriarcal, de base capitalista, que sostiene las relaciones socioeconómicas en el mundo occidental.

Embed Así avanza la marcha desde Lima y Avenida 9 de julio rumbo a Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, por el Día de la Mujer Trabajadora.



@femigilda pic.twitter.com/FDk3k44xmL — Corta (@somoscorta) March 9, 2026 La marcha tuvo también este lunes la gran movilización que se realiza todos los años en la Ciudad de Buenos Aires, en inmediaciones de Plaza de Mayo, y réplicas en todas las provincias del país.

